キャバ嬢と主婦がなぜか中身だけ入れ替わり、人生交換して大逆転する姿を描くテレビ東京のドラマ『ライフトレード』(毎週木曜24:30～)の第7話が、19日に放送され、「新見(鈴木大河)の過去が、クズ也と言われるほどの悪徳ホストだったなんて…!」と驚きの声が上がっている。

アンコとレイが決裂…真里亞が新見の過去を突きつける

毒親・真里亞(遊井亮子)から離れ、一人暮らしを決意したアンコ(玲／馬場ふみか)。希子(青山姫乃)を心配し、レイ(杏子／真木よう子)を通じてロールキャベツを渡すが、自分には築けなかったレイと希子の親子としての絆を目の当たりにし、「自分には何もなくなってしまった」と絶望。レイと音信不通になり、本気で杏子に成り代わろうとする。

レイはSNSから、アンコの身に何か変化があったことに気づき、アンコのキャバクラに乗り込む。そこで男に走ろうとするアンコを目撃し失望、2人はついに決裂する。

さらに真里亞が新見に迫り、彼が過去に悪徳ホストとして有名だった過去、自分に入れ込んだ女性を死に追いやったという話まで持ち出し、ロックオンする。その目的は?

そして、1人ダイニングで、アンコが作ったロールキャベツを食べる希子は、何かに気づいたのか、涙を流すのだった。

新見の“クズ也”時代に衝撃 鈴木大河の演じ分けにも反響

この展開にX(Twitter)では、アンコを罵るレイの姿に、「中身が入れ替わっていてややこしいが、改めて真木よう子の演技の上手さに気づいた」などの声が。さらに、「確かに、自分じゃなくて、中身が杏子のレイに娘がなついている姿を見たら、絶望するかも」「自分には何もないってその鬱…すごく共感する」と、さまざまな感想が寄せられていた。

そして今回最も多かったのが、「新見の過去が明かされ、杏子の毒親にターゲットにされてからの展開が気になる!」といったコメント。「クズ也と言われていたのか」「確かにホストがキャバクラの黒服になる話はよく聞いている」「死ぬまで女を追い込んだって本当!?」「クズ也時代の顔つきと、今の顔つきがまるで別人なのが、大河くんの芝居の巧みさを物語っている」といった声が散見された。

【編集部MEMO】

『ライフトレード』第8話(11月26日放送)あらすじ 精神科医から愛着障害の話を聞き、母との関係が周囲と安定した関係を築けない原因だと知ったアンコ＜玲＞（馬場ふみか）。レイ＜杏子＞（真木よう子）はアンコの代わりに自らが娘・希子（青山姫乃）のために生きると決意する一方、アンコは希子がお守りにしている"あるモノ"をきっかけに希子の本音を偶然聞き、レイに謝罪。和解した二人はモラハラ夫・聡一（山崎樹範）の会社へ乗り込み不倫の証拠を突きつける！一方、新見（鈴木大河 IMP.）は過去の悪事を知る真里亞（遊井亮子）に脅迫され思わぬ行動に出てしまう──！

(C)「ライフトレード」製作委員会