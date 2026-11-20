テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの「画面注目度」週間番組ランキング(11月9日～15日)で、テレビ朝日系ドラマ『アナログナース』の第4話が個人全体2位にランクインした。AIに頼る新人看護師と、AIに仕事を代わられる人気アナウンサーの姿を通して、技術と人間の向き合い方を問いかける展開に。前週まで上位を占めていたTBS日曜劇場『VIVANT』の最終回後、個人全体の1位から4位までが0.6ポイント差にひしめく接戦となった。

連ドラ、クイズ、サッカーがランクイン

11月も半ばに入り、秋の連続ドラマは各局で物語の折り返しに差しかかっている。

前週に個人全体、コア視聴層の両方で首位だったTBS日曜劇場『VIVANT』が最終回を迎え、今週の個人全体は1位から4位までが0.6ポイントの差に収まった。

連続ドラマでは、カンテレ・フジテレビ系『南田南弁護士は天才肌』がコア視聴層3位、個人全体5位と両方の指標にランクインした。11月9日の第4話の舞台は、南田南(芦田愛菜)が昔住んでいた長野県の諏訪。法律事務所に退職願を出した南が、親友を訪ねる展開となった。

テレビ朝日では、11日の『くりぃむクイズ ミラクル9・2時間SP』が個人全体7位に入った。「学びの秋」と題し、昭和の頃から変わった義務教育の内容をクイズにした。ゲストチームのキャプテンは博多華丸が務めた。

10位には、14日に行われた『サッカーみずほブルーチャレンジ 日本×ブラジル』(テレビ朝日)がランクイン。日本は夏のワールドカップで敗れたブラジルを相手に、前半に2点を先行しながら同点とされたが、試合終了間際に坂元達裕選手が代表初ゴールとなる決勝点を挙げ、3対2で勝利した。SNSにも、劇的な雪辱を喜ぶ投稿が次々に寄せられた。

毎週のように上位に入っていた『VIVANT』が去った同週は、ドラマ、クイズ、サッカーと、ジャンルの異なる番組が上位を分け合う結果となった。

コア視聴層ランキング

個人全体ランキング

人気アナウンサーの乳がん告知に向き合う

「私は失敗しません」――『ドクターX』の決めゼリフを思わせるこの一言を口にしたのは、新米看護師の若松実来(原菜乃華)だった。11月12日に放送された『アナログナース』(テレビ朝日系)第4話は、個人全体で2位に入った。

実来は、検査入院した人気アナウンサー・四水里奈(月城かなと)の担当になる。患者にどう接するかを何でもAIに尋ねて決めており、里奈に乳がんが見つかると、励ましの言葉までAIに考えてもらおうとした。主人公の那須田灯(松下奈緒)が「AIなんかに頼らず、自分の言葉で励ますべきです」と諭しても、耳を貸さなかった。

一方の里奈も、AIに悩まされていた。入院で休んでいる間、代わりにニュースを読んでいたのはAIアナウンサーだった。乳がんの告知を受けた後も手術への不安は消えず、当日の早朝、里奈は病室から姿を消してしまう。

里奈を乗せたバスに気づいた灯は、走ってその後を追った。たどり着いた公園には灯の連絡で実来も現れ、今度はAIに頼らず里奈と向き合った。

この回では、患者はAIに仕事を代わられ、看護師はAIに言葉を任せていた。身近になった技術とどう付き合うかを、両方の立場から問いかける回となった。