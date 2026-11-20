動画クリエイターで俳優のカルマが主演する縦型ショートドラマ『絶対殺したい王子様』(全61話)が20日、フジテレビのショートドラマアプリ「FOD SHORT」で独占配信を開始した。

同作は、表向きは女性たちを魅了する理想の王子様でありながら、裏では複数の女性を支配し、弄ぶ人気配信者と、彼に傷つけられた女性たちの復讐を描く物語。昨年9月に配信された山中崇主演『絶対殺したいパパ』に続くシリーズ第2弾で、FOD SHORTのオリジナル作品としては初のシリーズ化となる。

カルマが演じるのは、女性たちを支配する“最高で最低な男”

カルマが演じるのは、甘いマスクと優しい言葉で多くの女性を虜にする人気動画配信者・タケル。しかし、その素顔は、複数の女性を同時に弄び、心を支配するモラハラ男だった。

そんなタケルを信じ、愛し、傷つけられたのが、恋愛を封印した凛、夢を追う陽菜、愛に依存する柚希の3人。自分だけは特別だと信じていた女性たちは、やがて王子様の裏の顔を知り、自らの人生を取り戻すために立ち上がる。

主演のカルマは、出演が決まった当初について「こんなにモテるなんてお仕事でもうれしいなと最初は思っていたのですが、そんな予想を超えて全てのバロメーターがぶっ壊れ値を叩き出してくるような作品になっています」とコメント。

撮影についても「何より演じていて楽しすぎました」と振り返り、「主人公は最高で最低な男ですが、どうぞ皆さん振り回されてください!」と呼びかけた。

井本彩花「夢を笑わなかった王子様に、なぜ殺意を抱いてしまったのか」

共演には、和内璃乃、井本彩花、望月はな、中尾暢樹らが名を連ねる。さらに、シリーズ第1弾『絶対殺したいパパ』で主演を務めた山中崇も出演する。

和内は「タケルを通じて出会い、関わり合う人々。それぞれが自分自身と向き合い、本来の自分を取り戻していく姿にも心を重ねていただけたらうれしいです」と、復讐劇の中で描かれる人物たちの変化に言及した。

一方、負けず嫌いで野心家の陽菜を演じる井本は「陽菜の夢を笑わなかった王子様に、なぜ殺意を抱いてしまったのか」と問題提起。「それぞれのキャラクターが王子様との出会いから、殺意を抱くまでの経緯について丁寧に描かれている作品だなと思いました」と語った。

脚本は内平未央氏、演出は森田亮氏が担当。1話約1分の縦型ショートドラマとして、愛と裏切り、欲望が交錯する復讐劇が展開される。

「FOD SHORT」は、スマートフォンでの視聴に最適化された縦型ショートドラマアプリ。毎日5話ずつ無料で視聴でき、アプリ内課金にも対応している。