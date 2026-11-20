JCOMは、動画配信サービス「J:COM STREAM」で、オリエンタルラジオの藤森慎吾氏がMCを務める新番組『週刊 藤森慎吾の「この映画、こう観ルンです」』を、12月11日から独占配信する。毎週1本の映画を取り上げ、各界の専門家とともに作品の魅力を掘り下げる「新感覚ロードショー番組」だという。

同番組は毎週金曜日に配信する予定。藤森氏が専門家とともに、映画にまつわる意外な知識や、劇中の気になるシーンの「実際はどうなの？」に迫る。解説を楽しんだあとは、J:COM STREAMで映画本編を視聴できる。

12月から2027年1月にかけての配信ラインナップは以下の通り。

12月11日： 「宇宙戦争」（2005年）。解説はオカルト雑誌「月刊ムー」の5代目編集長・三上丈晴氏。UFOや超常現象、古代文明に詳しく、「国際未確認飛行物体研究所」の初代所長でもある

「宇宙戦争」（2005年）。解説はオカルト雑誌「月刊ムー」の5代目編集長・三上丈晴氏。UFOや超常現象、古代文明に詳しく、「国際未確認飛行物体研究所」の初代所長でもある 12月18日： 「イコライザー」（2014年）。解説は諜報機関やスパイ、サイバー安全保障を専門とする国際ジャーナリストの山田敏弘氏。世界各国で100人以上のスパイを取材した実績を持つ

「イコライザー」（2014年）。解説は諜報機関やスパイ、サイバー安全保障を専門とする国際ジャーナリストの山田敏弘氏。世界各国で100人以上のスパイを取材した実績を持つ 12月25日： 「スクリーム」（1996年）。解説は文筆家・映画評論家の氏家譲寿氏。日本未公開のホラー映画の紹介やホラー映画評論誌「Filthy」の発行、残酷映画の字幕監修などを手がける

「スクリーム」（1996年）。解説は文筆家・映画評論家の氏家譲寿氏。日本未公開のホラー映画の紹介やホラー映画評論誌「Filthy」の発行、残酷映画の字幕監修などを手がける 2027年1月1日： 「トップガン マーヴェリック」（2022年）。解説は航空・軍事ジャーナリストの青木謙知氏。劇中の主役機「F/A-18E/F スーパーホーネット」に関する著書が多数あり、実際に搭乗した経験も持つ

藤森氏は番組への抱負について、「やっぱり、クレイジーな愛を聞きたいですね」とコメント。作品の見どころや感想だけでなく、ゲストならではの解釈も聞きたいとし、自身も好きな作品への愛を伝えられるよう頑張りたいと意気込みを語っている。

番組のMCを務めるオリエンタルラジオの藤森慎吾氏

なお、旧型チューナーの利用者は、最新チューナー「J:COM LINK」に交換することで視聴できるとのことだ。