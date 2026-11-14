キャバ嬢と主婦がなぜか中身だけ入れ替わり、人生交換して大逆転する姿を描くテレビ東京のドラマ『ライフトレード』(毎週木曜24:30～)の第6話が、12日に放送された。

ラストシーンで、新見(鈴木大河)がアンコ(玲／馬場ふみか)にキスする姿が描かれ、美しい画の構図に、「大河くんファン、生きてる(笑)?」「めちゃくちゃ美しすぎるキスシーン、これ無料で見させてもらっていいんですか!?」などの声が上がっている。

レイ(杏子／真木よう子)から夫の不倫を告げられたアンコ。自立への不安から離婚に踏み切れずにいるアンコに、レイは希子のためにも別れるよう背中を押す。カラオケで思い切り歌い合った2人は、さらに絆を深めていく。そんな中、アンコのもとに、泥酔して金をせびる母・真里亞(遊井亮子)から連絡が。飲み屋に来たものの、お金がなく、女将ともめていたのだ。

その介抱を手伝った新見から、アンコは、真里亞が金を持たずに飲み歩くことから、出禁になっている店が多く、夜の街でも有名だという話を聞く。

なんとか真里亞を家へ運ぶが、真里亞は、自分の姿を見てとっさにマスクで顔を隠した新見を目にし、「あんなのがタイプなんだ」「あんただけ幸せになるのは許せない」と凄む。

翌朝、ゴミ屋敷になっていた真里亞の部屋を掃除し、朝ごはんを作っているアンコ。それを見た真里亞は、「勝手なことをするな!」と暴れる。その毒親ぶりに、杏子の幼少期の母親へのトラウマが脳裏に浮かび、体が震えだすアンコ。

たまらず部屋を飛び出すと、外には車で寝ている新見の姿が。あれから心配で、いつでも駆けつけられるよう待機してくれていたのだという。そんな新見は、アンコが寝てないことを察し、自身の部屋で寝るように誘う。「両手両足、縛ってもいいから」と笑う新見。

結局、新見の部屋へついていき、シャワーを借りるアンコ。出てくると、新見が朝ごはんを作って待ってくれていた。心を打たれたアンコは、実は自分が玲で、夫も大事な娘もいることを言い聞かせ、雰囲気に流されないよう努力する。そして立ち尽くしているアンコに、新見が顔を寄せ…。ダメだと分かっていても動けないアンコは、そのまま新見に唇を奪われるのだった。

この展開にX(Twitter)では、「あまりに新見くんがやさしすぎて、(演じる)がちゃん(鈴木)味が溢れてる」「美しいキスシーンをありがとうございます」「めちゃくちゃ、美しすぎるキスシーンだった。こんなご褒美、無料で見せてもらってもいいんですか!?」といったコメントのほか、これが鈴木ファンへのサービスと考えたのか、嫉妬していると感じたのか、「がちゃんファンの皆さん、ちゃんと生きてますか?」「がちゃんのリアコ(リアルで恋をしている人)、息してますか(笑)?」など、鈴木のファンたちが騒いでいる様子が印象的だった。

この放送は、TVerで配信されている。

【編集部MEMO】

『ライフトレード』第7話(11月19日放送)あらすじ

毒親・真里亞（遊井亮子）から離れ、一人暮らしを決意したアンコ＜玲＞（馬場ふみか）。希子（青山姫乃）を心配し、レイ＜杏子＞（真木よう子）を通じてロールキャベツを渡すが、自分には築けなかったレイと希子の親子としての絆を目の当たりにし、「自分には何もなくなってしまった」と絶望。レイと音信不通になり、本気で杏子に成り代わろうとする。レイはアンコのキャバクラに乗り込み、男に走ろうとするアンコを目撃し失望、二人はついに決裂する。さらに真里亞が新見（鈴木大河 IMP.）に迫り、彼が過去に犯した悪行を突きつける。

(C)「ライフトレード」製作委員会