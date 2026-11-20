日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2026』(28日16:00～17:00 ※一部地域除く、19:00～22:54)の第3弾出演アーティストが20日、発表された。Stray Kids、TREASURE、XG、＆TEAM、MAZZEL、BoAら15組の出演が新たに決定した。

総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一・バカリズム・市來玲奈アナ

2001年に放送を開始し、今年で25周年を迎える『ベストアーティスト』。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、日本テレビの市來玲奈アナウンサーが担当し、総勢約40組のアーティストが出演する。

今回、新たに出演が決まったStray Kidsは、ワールドツアーの日本公演を全10公演開催し、計52万人を動員。米「Billboard 200」では、全グループアーティストの中で歴代2位となる通算1位獲得数を記録するなど、世界的な人気を集めている。

TREASUREは、6月にリリースしたミニアルバム『NEW WAV』がミリオンセラーを達成。タイトル曲「IF I」と11月リリースの新曲「SHOCK」のミュージックビデオがそれぞれ1億回再生を突破し、日本単独ツアーの累計動員数も150万人を超えた。

XGは、2025年に米国の音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」のSaharaステージで大トリを担当。現在は約40万人の動員を予定するワールドツアーを開催しており、2027年2月には東京ドームと京セラドーム大阪で、それぞれ2日間の公演を行う。

また、＆TEAMは、シングル「Go in Blind (月狼)」で初のミリオンセールスを達成し、韓国でもミニアルバム『Back to Life』がミリオンを突破。2年連続となる『NHK紅白歌合戦』への出場も決まっている。

BoA、MAZZEL、AKB48、Juice=Juiceらも追加発表

このほか、第3弾出演アーティストとして、IMP.、Ave Mujica、AKB48、KO1KEYZ、Juice=Juice、Da-iCE、T.M.Revolution、NEXZ、≠ME、BoA、MAZZELの11組も発表された。

今年の番組テーマは「音楽の旅」。この1年を音楽とともに振り返りながら、なぜ楽曲が人々の心に響いたのかをひも解いていく。

すでに出演が発表されているMrs. GREEN APPLE、Snow Man、SixTONES、スピッツ、桑田佳祐らも含め、約5時間の生放送でパフォーマンスを届ける。

なお、27日には全アーティストの出演タイムテーブルに加え、STARTO ENTERTAINMENT所属アーティスト9組による楽曲シャッフルメドレーの歌唱曲が発表される予定だ。