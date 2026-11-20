25キロの減量に全身脱毛しても婚活は失敗続き。そんな中で出会った運命の女性と涙の結婚式。愛妻弁当と週末デートを楽しむ日々、婚活男性が見つけた幸せのカタチとは…――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「令和の婚活漂流記『特別編』～内田さんの幸せのカタチ～」を、22日に放送する。

結婚式を挙げる内田さん

愛妻弁当と週末デート…婚活男性が手に入れた穏やかな日常

初対面の女性にデートプランを話す時に「ラブホもいいよね」と発言してしまうなど、何度もつまずき、傷つきながらも諦めなかった婚活の果てに、ようやく人生を共に歩む相手と巡り会えた内田さん(58)。今、何よりも大切にしているのは、妻と過ごす、ごくありふれた日常だ。

朝は2人で食卓を囲み、仕事の合間には妻の手作り弁当を広げる。夜は妻の料理を味わいながらの晩酌。そして週末は、お気に入りの道の駅へ2人でドライブ…かつて『ザ・ノンフィクション』がその悪戦苦闘を追った男は今、かけがえのない穏やかな日々を噛みしめている。

離婚を経て「もう一度、家族をつくりたい」と飛び込んだ婚活の世界。頼ったのは、カリスマ婚活アドバイザーの植草美幸さんだった。25キロの減量や全身脱毛など、自分を磨く努力を重ねてきた。しかし、相手の気持ちを早合点したり、失言を重ねるなど、交際はなかなか続かなかった。

運命の女性との出会いで人生が一変

転機となったのは、番組を見ていた10歳年下の真由美さん(仮名・48)との出会い。内田さんの裏表のない性格に引かれた彼女は、これまで他人に本音を言えずにいたが、彼には素直に心を開くことができたという。

海辺で覚悟を決めて絞り出したこん身のプロポーズ。そして、2年の婚活を経て迎えた結婚式。涙で声を詰まらせながら伝えたのは、不器用で、どこまでもまっすぐな誓いの言葉だった。

「誰かと生きたい」と願い続けた男がたどった、婚活の軌跡。内田さんが見つけた、かけがえのない“幸せのカタチ”とは…。小雪のナレーションで見つめていく。