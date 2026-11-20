Netflixが、2026年12月に配信する作品のラインナップを発表。山田孝之主演のNetflixシリーズ『国民クイズ』、永野芽郁主演のNetflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』、「COUNTDOWN CONCERT 2026-2027 STARTO to WORLD」など、注目作が続々と登場する。

上段左から：『国民クイズ』、『僕の狂ったフェミ彼女』下段左から：『ハニートラップ』、『エミリー、パリへ行く』、「COUNTDOWN CONCERT 2026-2027 STARTO to WORLD」

山田孝之主演『国民クイズ』は12月17日配信

12月17日から独占配信される『国民クイズ』は、“映像化不可能”と言わしめた伝説のコミックを、『あまちゃん』『鎌倉殿の13人』の吉田照幸監督が実写化する作品。山田孝之が主演を務める。

舞台は、クイズ番組が国権の最高機関となった“もしも”の日本。番組で勝利すれば願いが叶い、敗者は強制労働送りとなる中、カリスマ司会者・K井K一が国民を熱狂させていく。その裏で、復讐を誓う少女・麻里や、番組の崩壊を目論む組織が動き始める。

シリーズ作品ではこのほか、ソン・ヘギョとコン・ユ共演の『タンタラの詩』パート1が12月11日、人気ロマンティック・コメディの最終章『エミリー、パリへ行く: シーズン6』が12月24日から独占配信される。

永野芽郁×木戸大聖『僕の狂ったフェミ彼女』

映画では、永野芽郁主演、木戸大聖共演の『僕の狂ったフェミ彼女』が12月3日から独占配信。韓国のヒット小説を実写化したロマンスコメディで、大学時代の別れから7年後、春樹が大好きだった初恋の“彼女”と偶然再会することから物語が展開する。

また、ブラッド・ピット主演、デヴィッド・フィンチャー監督、クエンティン・タランティーノ脚本による『ザ・ファーザー・ミスアドベンチャー・オブ・クリフ・ブース』が12月23日から独占配信。『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』に登場したクリフ・ブースを主人公にしたクライムドラマとなる。

さらにキャメロン・ディアス主演のアクションコメディ『バッド・デイ』が12月11日、ブラッド・バード監督によるSFアニメーション『レイ・ガン』が12月18日に独占配信される。

藤井健太郎×Netflix『ハニートラップ』

『ハニートラップ』

アンスクリプテッド作品では、藤井健太郎氏とNetflixが初タッグを組む『ハニートラップ』を12月1日から独占配信。同時多発する“ハニートラップ”によって、ターゲットたちの知られざる素顔を浮かび上がらせる“群像型ドッキリエンターテインメント”となる。

そのほか、阿部寛主演の『ショウタイムセブン』が12月1日、小栗旬、松坂桃李らが出演する『フロントライン』が12月12日、西島秀俊とグイ・ルンメイ共演の『Dear Stranger/ディア・ストレンジャー』が12月18日に配信される。

『エミリー、パリへ行く』最終章

人気ロマンティック・コメディシリーズ『エミリー、パリへ行く』は、最終章となるシーズン6が12月24日から独占配信される。

華やかなファッションや恋愛模様とともにエミリーの人生を描いてきたシリーズが、ついにフィナーレへ。クリスマスイブから配信される最終章で、物語がどのような結末を迎えるのか注目される。

また、シリーズ作品では、山田孝之主演の『国民クイズ』が12月17日、ソン・ヘギョとコン・ユが共演する『タンタラの詩』パート1が12月11日から独占配信される。

STARTOカウコンを世界独占LIVE配信

「COUNTDOWN CONCERT 2026-2027 STARTO to WORLD」

年末には、STARTO ENTERTAINMENTが開催する「COUNTDOWN CONCERT 2026-2027 STARTO to WORLD」を12月31日に世界独占LIVE配信。アーカイブ配信も予定されており、世界中から年越しの瞬間とアーティストのパフォーマンスを楽しめる。

あわせて12月には、Snow Man・ラウール主演映画『ハニーレモンソーダ』を1日から配信。SixTONES初のスタジアムツアーから大阪・ヤンマースタジアム長居公演を収録した『MILESixTONES（STADIUM）』が7日から独占配信されるほか、SUPER EIGHT・大倉忠義がジュニアたちと向き合うドキュメンタリー『POTENTIAL大倉忠義#3.4.5』には12日から新エピソードが追加される。

※配信開始日は予告なく変更される場合があります。