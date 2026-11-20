「銀行から借りた5,000万円をほぼ使い切り、初めての事業は失敗に終わりました」――元TBSアナウンサーの国山ハセンが20日、自身のXで米国起業の失敗を告白した。2025年にシリコンバレーの最前線を日本に届けるYouTubeメディア事業を立ち上げ、元テレビ局員3人を採用。しかし、期待していた仕事を獲得できず、資金が減り続け、メンバーも離れていったという。失敗を通じて痛感したことや、現在の新たな挑戦についても明かした。

国山ハセン

元テレビ局員3人を採用、現地に家も借りてスタートするも…

国山は2022年末にTBSを退社し、ビジネス映像メディア「PIVOT」を経て、2025年2月にアメリカでの起業を発表。シリコンバレーの最前線を日本に届けるYouTubeメディア事業を始めた。

今回の投稿では、当時について「元テレビ局員を3人社員として迎えました。ビザを取って現地に家も借りて“よし、ここからだ”とワクワクしていました」と振り返った。

しかし、「実際に営業してみると仕事が取れませんでした」と告白。「こういう動画にはニーズがあるはず」と考えて先に制作体制を整えたものの、アメリカでの知名度はなく、現地企業の需要や営業先、仕事を発注してもらうまでの方法を十分に検討できていなかったという。

国山は「仕事が取れなくても人件費や制作費や家賃は出ていきます。借りたお金は減り続けて一緒に始めたメンバーも離れていきました」と、厳しい状況に追い込まれたことを明かした。

「5,000万円は正直かなり痛かった」失敗から得た教訓

この経験を通して思い出したのが、TBSやPIVOTで働いていた頃のことだった。

国山は「当時は目の前に仕事があるのが当たり前でした」とした上で、その仕事は営業やマーケティングの担当者が顧客との関係を築き、獲得してくれたものだったと回想。「僕が表に立って仕事ができていたのはあの人たちのおかげだったんだと起業して改めて気づきました」と感謝をつづった。

現在は新しい事業を始める際、顧客のニーズだけでなく、最初に誰がいくらで発注してくれるのかを具体的に確認しているという。

「“いいですね”“それならやってみたいです”と言ってもらえると嬉しい。でも実際に予算を出して発注してもらうところまでいくのは意外と難しいんですよね」と説明し、「僕が一番大事にしているのは発注の意思をいただくところまで進めることです」と強調した。

また、まず小さな仕事を受注し、サービスの提供後に再び依頼してもらえるか、ほかの顧客にも販売できるかを確認。その手応えを得てから、人員を増やしたり投資したりする方針に変えたという。

国山は「5,000万円は正直かなり痛かったです。それでもあの挑戦で事業の始め方を学びました」と振り返り、挑戦したからこそ出会えた人や、今も応援してくれる人がいることにも言及。

現在も新たな事業に挑戦しているといい、「この経験がこれから何かを始める方の役に立てば嬉しいです」と、自身の失敗を共有した理由を説明した。

最後に「うまくいったことも失敗したことも共有しながら、同じように挑戦している皆さんと一緒に成長していけたらと思います」と前向きな思いをつづった。