藤木直人、高見侑里がパーソナリティを務め、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00～10:50）。11月14日（土）の放送は、今シーズンをもって現役を引退した東京ヤクルトスワローズ・石川雅規さんがゲストに登場！ この記事では、石川さんが引退を決めた瞬間について語った模様を紹介します。

石川雅規さんは、1980年生まれ秋田県出身の左投げ左打ち。小学3年生から野球を始め、秋田商業高校3年生のときに夏の甲子園に出場。その後、青山学院大学から自由獲得枠で東京ヤクルトスワローズ（当時、ヤクルトスワローズ）に入団すると、プロ1年目の2002年に12勝を挙げて新人王に輝き、2008年には最優秀防御率とゴールデングラブ賞を獲得。そして、スワローズ一筋で25年間投げ続け、2026年シーズン限りでの引退を発表しました。

◆引退を決断した試合

藤木：まずは25年という長い現役生活、お疲れさまでした！

石川：ありがとうございます！

藤木：25年というと、四半世紀ですから。

石川：“25年”と聞くと長いんですけど、終わってみると“一瞬”のように感じました。やっぱり、夢中になることって一瞬で時間が過ぎると思うので、そういう意味では、大好きなことを仕事にできて“一瞬”と感じるくらい一生懸命に取り組めたのかなという思いはありますね。

藤木：引退を決めたきっかけだったり、時期はいつごろだったのですか？

石川：やはり40代を過ぎて、毎年「今年が最後じゃないか」とか、登板しても「この試合が最後なんじゃないか」という思いを抱きながらマウンドに上がっていました。僕は入団してから毎年1勝はできていたので、「1つでも勝てなくなったらユニフォームを脱ごう」という思いはありました。

そういう意味でいうと、今年の春先から怪我との戦いが続き、ファームでも思うようなピッチングができませんでした。1軍でのチャンスがなかなかこないなかで、8月27日に今シーズン初めて1軍で登板する機会がありました。その試合を迎えたときには「勝てなかったら引退だな」ということは頭のなかにありましたね。もちろん勝ちにいっていますけれども、8月27日の景色というか、マウンドの感覚をかみしめながら上がったという思いはありますね。

藤木：終わった後、マウンドを降りるときに肩を気にされていたようですが、やっぱり、痛みを抱えながらの登板だったのですか？

石川：ゲームが始まるときは全然問題なかったのですが、緊張感からなのか、初めて肩が抜けそうな感覚になりまして。アウトコースを狙った真っすぐが、自分では想像してなかったくらいインコースに抜けてしまって、その1球で肩が半分抜けかけたような感覚があったんです。僕は常々「マウンド上で肩・肘が壊れたら引退」と思っていたんですけれど、いざそうなると、すごくショックでした。

藤木：では、その登板をもって引退を決心されたということなんですね？

石川：そうですね。マウンドから降りるときには、自分のなかで引退への踏ん切りがついていたのかなと思います。

藤木：その瞬間は、どんな気持ちが込み上げてきましたか？

石川：一番は悔しかったですね。やっぱり、目の前の1試合1試合の積み重ねで25年間やってきていたので、「チームに1勝をもたらすピッチングがしたかった」という“悔しさ”しかなかったなと思います。

＜番組概要＞

番組名：SPORTS BEAT supported by TOYOTA

放送日時：毎週土曜 10:00～10:50

パーソナリティ：藤木直人、高見侑里

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/beat/

番組公式X：@SPORTSBEAT_TFM