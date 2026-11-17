「すごく細かくて丁寧だと思いました」――『水曜日のダウンタウン』『クイズ☆正解は一年後』などを手がけるTBSの演出家・プロデューサー、藤井健太郎氏が、Netflixとの初タッグを振り返った。

12月1日に配信がスタートするNetflixシリーズ『HONEY TRAP(ハニートラップ)』は、複数のハニートラップが同時進行し、それぞれの物語が複雑に絡み合っていくドッキリエンターテインメント。企画・演出を藤井氏が担当し、川島明、屋敷裕政、せいや、野呂佳代、あのがスタジオでその展開を見守る。

近年、地上波に加えて複数の動画配信サービスでも作品を手がけてきた藤井氏。このほど取材に応じ、企画を成立させるためにこだわるルール設計や、Netflixの制作体制、地上波と配信の違いについて語った。

藤井健太郎氏

「そんなにむちゃくちゃなことはしていないように見えるはずです」

『HONEY TRAP』では、複数のドッキリが並行して進み、ターゲットの予想外の行動や反応によって物語が変化していく。こうした作品を制作する上で、藤井氏がこだわるのが、「ルールや決めた枠の中には収まる設計にする」ということだ。

例えばゲーム企画で、出演者が実際にはやらないとしても、ルールの隙を突けば別の勝ち方ができるような状態が分かるのを好まないという。

「パッと見では破綻していなくても、実はこういう勝ち方ができるのが分かるという、ほころびがあるのは嫌いですね」

『HONEY TRAP』でも、ターゲットが想定と異なる反応を示した場合に、作品の仕組みそのものが成立しなくならないよう、様々な可能性を検討した。

過激な仕掛けが多いと評されがちな藤井作品。今作においては、「部分で見ると過激に見えることもあると思いますが、トータルで見ていただければ、そんなにむちゃくちゃなことはしていないように見えるはずです」と、作品全体の文脈で判断されることを願う。

また、Netflixのコンテンツ部門ディレクター・太田大氏は、収録現場での藤井氏について、出演者と頻繁にコミュニケーションを取り、収録後にも必要な相手とじっくり話す様子が印象的だったと明かした。そうして築かれた信頼関係が、藤井氏の企画を支えていることがうかがえる。

Netflixオリジナルのクオリティが高い理由

そんな藤井氏がNetflixと初めて作品を制作した感想は、「すごく細かくて丁寧」。自身の緻密な制作スタイルと親和性が高いようで、「Netflixオリジナルは、やっぱりクオリティが保たれている印象がある。それは制作体制やチェック、管理の体制がしっかりしているからだと感じました」と受け止めた。

編集段階でもNetflix側とは密にやり取りを重ねたが、「基本は面白くするためのものだと理解できるので、ストレスに感じることはありませんでした」という。

太田氏も、Netflix側から「こういう企画をやってほしい」と具体的に方向を指定するのではなく、クリエイター自身の発想を尊重することを重視していると強調。一方で、作品の展開が視聴者にどう伝わるか、続きを見たいと感じてもらえるかといった観点から、必要な意見交換は行うそうだ。

地上波では難しい「長尺で一つの物語」

藤井氏は近年、地上波だけでなく『大脱出』『鬼のドッキリで涙』(DMM TV)、『KILLAH KUTS』(Prime Video)、『芸人キャノンボール 2025』(U-NEXT)と、配信向けの作品制作にも取り組んでいる。両者の違いについて聞かれると、「テレビでできること、できないこと、配信に向いていることは、何となくつかめてきた感じはあります」と回答した。

特に、長い時間をかけて一つの物語を描ける点が配信ならではの強みだといい、「テレビの2時間スペシャル、3時間スペシャルでも、全部を一つのストーリーが貫いているものは、あまりないと思います」ととらえる。

複数のターゲットを追いかけ、それぞれの物語を交錯させていく『HONEY TRAP』は、まさにそうした配信作品の特性を生かした企画になっているようだ。

Netflixでの経験を今後のテレビに生かす可能性は?

一方、Netflixでの制作経験を今後の地上波番組に生かすことについて聞くと、藤井氏は「あまり考えていなかったですね」と率直に回答した。

今回の作品は、Netflixと組み、配信向けの企画として制作したもの。そのため、地上波への直接的な展開は現時点で想定していないという。

その上で、「もちろん、細かい部分で今後生きてくるところはあるかもしれませんが、大きくこれが何かに影響するとか、これを受けてこういうものを作りましたということにはならなさそうな気がしています」と所感を述べている。