3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。11月9日（月）の放送では、同日放送されたTBS系特別番組「テレビ×ミセス」に映画「ゴジラ-0.0」からゲスト出演した俳優・神木隆之介さん、浜辺美波さんとのエピソードや、2027年に映画化が予定されている5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"」について語りました。（※放送当時の内容です）＜藤澤からのメッセージ＞藤澤：さあ、今週も「ミセスLOCKS!」の授業がやってきましたよ！ みんな集まっていますか？ ちゃんと出席してくれている？ 友達とかも誘ってちゃんと一緒に参加してね！さあ、今日は「テレビ×ミセス」で、映画「ゴジラ-0.0」から神木隆之介さん、浜辺美波さんが来てくださっていましたね！ 浜辺さんとミセスは……なんていう仲ですか？ いろいろなところでご一緒させていただいていますから、「テレビ×ミセス」に来てくださってうれしいですね！

📣次回のお知らせ👀 11/9(月)よる8時55分から🎶 🎬「ゴジラ-0.0」より #神木隆之介 さん #浜辺美波 さんが襲来🦖💥 ⚡️新ゲーム【ボイスフラッグス】で 浜辺「ミセス意地悪しかいない」⁉️ 🍜【せっかち屋台】では 神木のミセス愛が爆発😍 「同じ時代に生きててよかった」 そして‼️テレビ初公開 「Soranji」ライブ映像も🦢✨ お楽しみに❎ #MrsGREENAPPLE #テレビミセス

— TBS公式【テレビ×ミセス】❎毎週月曜よる9時放送📺 (@tbsTV_MGA) November 5, 2026そして神木くん！ 神木くんは私、藤澤と生年月日がまったく一緒なんですね！ 1993年5月19日生まれ。まったく一緒でございます！「NHK紅白歌合戦」に僕たちが出演しているとき、合間の時間で神木くんが僕に声をかけてくれまして。「ミセスさん、すごく好きなんです！」って。そこで「初めまして」だったんですけど、声をかけてくださってうれしくて！ 僕は真っ先に言いました！「神木さん、誕生日一緒なんです！」って！ ドン引きしていました（笑）。そして、「ライブ×ミセス」のコーナーでは、「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」の映像から「Soranji」を初公開しました！「BABEL no TOH」は2027年に映画化を発表しております！ より作品のクオリティを高めるべく、公開時期を2027年とさせていただきました。すてきな作品にして必ず届けますので、映画化を本当に楽しみに待っていてください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info