お笑い芸人のお見送り芸人しんいちが17日、東京・ヒルトン東京お台場で開催されたNetflix「ネトフリでアンスク! ラインナップも“まる見え”イベント」で、生ドッキリのターゲットに。仕掛け人の女性とホテルの控室で親密な時間を過ごしていたところ、突然イベント会場へと案内され、大勢の観客の前でネタバラシを受けた。

お見送り芸人しんいち、ホテルで女性と急接近も…まさかの生ドッキリ

お見送り芸人しんいち

この日のイベントには、麒麟の川島明と森香澄が登壇。Netflixのアンスクリプテッド作品のラインナップが紹介されるなか、12月1日より世界独占配信される新作コメディシリーズ『ハニートラップ』が発表された。

同作は、藤井健太郎氏が企画・演出を務める、複数のターゲットに仕掛けられたドッキリが交錯する群像型ドッキリエンターテインメント。川島がMCを務める。

そして、この作品に出演するしんいちに、イベント当日もドッキリを仕掛けることに。ホテルのPR番組の撮影だと聞かされていたしんいちは、仕掛け人の女性・大園美優とともにレストランでの食事シーンを撮影。その後、ホテルの控室で次の撮影を待っていた。

しかし、その様子はイベント会場のスクリーンで生中継されていた。

しんいちは大園との距離を縮め、2人きりの時間を満喫。

「チューしたい」などの衝撃発言に森も驚きを隠せずに反応。

川島もその様子を見守りながら、しんいちの積極的な言動にツッコミを入れていた。

やがて、次の撮影場所として案内されたしんいちが扉を開けると、そこには大勢の観客が。突然の事態に困惑するしんいちに、川島がドッキリだったことを明かした。

お見送り芸人しんいち

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お見送り芸人しんいち

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「2回目のチューも見られたの!?」しんいち、観客の前で大慌て

ネタバラシ後、しんいちは「いつまでやるの!」と困惑。すでに撮影が終わったと思っていたようで、川島らに不満をぶつけた。

さらに、控室での様子を観客が見ていたと知ると、キスに関するやり取りにも言及。「2回目のチューも見られたの!?」と驚き、会場を沸かせた。

川島からは、しんいちが女性とのLINEで見せた積極的な一面についても暴露が。しんいちは、気持ちが高ぶると「ギャー」と表現してしまうと説明したが、川島はその独特なリアクションを繰り返しいじり、笑いを誘った。

しんいちは、最後には大園にフラれた直後にもかかわらず、「森さん」と森へアプローチ。森からはすぐに「予定があります。出口はあちらです」と一蹴された。

Netflixコメディシリーズ『ハニートラップ』は、12月1日(火)より世界独占配信開始。