JR東日本は4日、東京駅を夜間に出発し、一ノ関駅で約6時間停車した後、翌朝に同駅を発車して秋田駅へ向かう団体専用臨時列車「アマネセルこまち」を12月27～28日に初運行すると発表した。北東北・函館方面の帰省・お出かけ等に便利な旅行商品を発売する。

「アマネセルこまち」はJR東日本として初めて、夜に発車し翌朝に到着する新幹線として運転。秋田新幹線「こまち」のE6系を使用し、列車名は「こまち」の前にスペイン語で「夜明け」を意味する「アマネセル」を配置した。

12月27日の21時44分に東京駅を発車し、上野駅と大宮駅に停車して東北新幹線を走行。一ノ関駅で23時57分から6時0分まで約6時間停車する。到着後と発車前に30分程度、ドアを開放し、係員による案内の下でホーム上の自動販売機と喫煙所を利用できるが、コンコース階へ立ち入ることはできず、改札外への出場もできない。室内灯は常時点灯するとのこと。翌朝、一ノ関駅を発車した後、盛岡駅へ6時23分に到着。秋田新幹線を走行して雫石駅、田沢湖駅、角館駅、大曲駅に停車し、終点の秋田駅へ8時45分に到着する。

盛岡駅で東北・北海道新幹線の下り「はやて93号」(盛岡駅6時54分発、新函館北斗行)に乗り換えられるほか、秋田駅では下り「こまち1号」(東京駅6時32分発・秋田駅10時24分着)より早い時刻に到着するため、「秋田、青森、函館エリアへのお出かけにおいて、非日常的な体験とともに、現地での滞在時間をより長くお楽しみいただけます」としている。

「アマネセルこまち」に乗車できる旅行商品は、JR東日本びゅうツーリズム＆セールス「日本の旅、鉄道の旅」サイトで発売(インターネット申込み限定)。11月5日14時から販売開始するほか、一部コースは11月14日14時から11月5日13時59分まで先行予約(「JRE POINT ステージ」でステージ3以上の会員が対象)を実施する。ツアー参加者限定で、E6系をデザインしたオリジナル巾着付きアメニティを用意。「NewDays」で利用できる500円分の商品券も付く。

すべての座席で窓側のみ販売。東京～秋田間の場合、グリーン車プランは1名あたり大人2万9,000円、普通車指定席プランは1名あたり大人2万2,000円・小学生以下1万5,000円となる。普通車指定席プランにおいて、小さなこども連れの長距離移動でも安心して利用可能な「ファミリー車両プラン」も用意。盛岡駅で「はやて93号」へ乗換え可能なプランも販売する。