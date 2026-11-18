JR西日本は18日、異常時の早期運転再開と列車遅延の影響拡大防止を目的に、高性能セクションインシュレータ(SI)を2027年春から在来線の営業線区に順次導入すると発表した。海外で使用実績のある設備を改良し、国内で初めて速度100km/h以上の在来線営業線区でも使用できるようにしたという。

高性能セクションインシュレータの設置イメージ

同社は列車の運行中に危険を認知した際、列車を停止させ、安全を確認した後に運転を再開している。ただし、異なる電気系統を区切るエアセクション内に列車が停止した場合、そのまま通常の運転を再開しようとすると、パンタグラフと架線の間に放電が生じ、熱によって架線が切れるおそれがあるという。そのため、エアセクション内で停止した場合、まずパンタグラフを下ろし、指令所と打ち合わせた上で、エアセクションの外まで列車を低速で移動させる必要があった。通常よりも運転再開に時間を要し、遅延が拡大する要因となっている。

導入する高性能SIは、海外で使用実績がある一方で、国内の規格や架線構造などに適合しない部分があったため、設備と取付け方法を改良。各種走行試験を重ね、日本の鉄道に適した高性能な設備を実現した。導入後は、エアセクション内で停止した際の特別な取扱いや、指令所との打ち合わせ、列車の低速移動が不要となり、早期の運転再開が可能になる。

高性能セクションインシュレータの本体イメージ

2027年春から7カ所で使用開始する予定。その後は線区ごとの利用状況など踏まえ、2030年度中におおむね175カ所、2036年度頃までに250カ所以上で導入を進めるとしている。