JR東日本といわき市は18日、いわき市のふるさと納税返礼品として、実際の鉄道車両を運転できる「いわき駅 E531系運転体験」を提供すると発表した。E531系の運転体験はJR東日本で初の実施とのこと。いわき市制施行60周年を記念し、市民限定の運転体験も販売する。

常磐線の普通列車に使用されるE531系

いずれも5両編成のE531系を使用し、運転操縦体験、ワンマン機器操作体験、乗務員シミュレータ体験、写真撮影など実施。参加者はJR東日本が貸与する制服・制帽を着用して体験できる。ふるさと納税返礼品の運転体験は2027年1月23・24日に開催予定。予備日はそれぞれ2月13・14日となっている。対象は18歳以上とされ、募集人数は各日2人。寄附額は15万4,000円。1回の寄附につき寄附者本人1人のみ参加できる。「JRE MALL ふるさと納税」のいわき市ページにて、11月20日12時30分から12月31日23時59分まで寄附を受け付ける。

市民限定の運転体験は2026年12月12・13日に開催。いわき市在住の18歳以上を対象に、各日2人を募集し、1回の申込みにつき申込者本人1人のみ参加できる。費用は5万3,100円。「JRE MALL 浜通り事業本部ショップ」ページにて、11月20日12時30分から11月27日23時59分まで申込みを受け付ける。なお、開催時間はいずれも10時から13時30分まで。寄附・申込後のキャンセルは不可とされている。