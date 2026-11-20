俳優で20th Centuryの井ノ原快彦が、13日に公開されたYouTubeチャンネル『ハンターch』に出演。同い年の香取慎吾と地元で遭遇した先輩たちとの間で起きた思わぬ騒動を明かした。

香取慎吾

香取慎吾が持ちネタを披露するも逆効果 井ノ原快彦の地元の先輩らが激怒

この日の動画では、井ノ原が芸能界入りした当時のエピソードを披露。小学6年生の頃、友人についてきてもらい、2人で六本木のオーディション会場を訪れたことを振り返り、当時の地元の様子についても語った。

井ノ原は浅草から品川の八潮団地に引っ越していたといい、オーディションの帰り道に青田買い目的のファンからもらったという手紙を団地の下水道に隠していたというエピソードを披露。そして、地元について「団地に入って、(手紙を持っているのを)先輩に見つかったら大変。なにされるかわからない、うちの地元(笑)。六本木より絶対怖い」と冗談交じりに説明した。

そんななか、「香取慎吾は僕と同い年なんですけど、これは彼もよくテレビでも話してくれていたから僕も言えるんですけど……」と切り出し、香取との10代の頃の思い出を語り始めた。

同い年の香取とは、よく遊んでいたという井ノ原は、一緒にバスに乗り、井ノ原の自宅のある団地まで帰ることもあったそう。ある日、2人でバスを降りると、近くに数人の先輩たちがたむろしていたという。その姿を見て、香取から遠回りすることを提案されたものの、井ノ原は「1個上の先輩だから多分大丈夫」と判断し、そのまま近づいたそう。

しかし、実際には2歳上や3歳上の先輩たちもいたといい、井ノ原が先輩たちにあいさつすると、そのうちの1人が、当時すでにSMAPとして活動していた香取に気づき、「あれ、あいつ見たことあるぞ」と声をかけたという。そのとき、香取はバラエティ番組『夢がMORI MORI』(フジテレビ系)内のコント「音松くん」で“緑松くん”というキャラクターを演じており、「エコロジー」という決めゼリフがあったそう。

先輩たちから声をかけられた香取は、その場を切り抜けようと考えたのか、自ら「エコロジー!」と持ちネタを披露。ところが、先輩たちは「てめえ、なめてんのか!」と怒り出してしまったそうで、「もう大乱闘みたいになっちゃって。『逃げろ!』と言って(笑)」と、その場から逃げる騒ぎになったことを明かした。