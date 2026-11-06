「出世できない理由を突きつけられた気がした」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が10月29日、文化放送『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。会社員リスナーのエピソードに共感を寄せた。

  • 吉田仁人

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会社員から寄せられた“日常エッセイ”に感嘆「名作」「感心しちゃった」

この日の放送では、リスナーの“日常エッセイ”を紹介。「1階に降りようとエレベーターホールに向かう途中、普段私のような平社員は顔を合わせない社長の背中を見た。背負われたリュックは、彼も同じく1階に向かい、外出することを感じさせた」と切り出したリスナーは、「その瞬間、私は自然と裏手の階段を下っていた。“お疲れさまです”の後に、箱の中で2人きり。続ける言葉が見当たらなかったのである。出世できない理由を、パソコンの画面ではなく、階段に突きつけられた気がした」とつづった。

会社員のもどかしさを感じさせるエピソードに、吉田は、「ああ～、これはすごい……」と声を上げ、「俺は一度も会社員とか、社会人を経験してないけど。そうだなぁ～って思っちゃうな」と共感。「仕事じゃないときのコミュニケーションの中に、例えば、出世の何かにつながる一歩だったりとか……多分あるんだろうね」とつぶやき、「なんか感じさせるね～。名作です。素晴らしいよ。感心しちゃった」と絶賛した。

また、吉田は、芸能界でのコミュニケーション力についても言及。「“この人、圧倒的に社交性が高いな”っていう人が、天真爛漫にいろんな人と分け隔てなくしゃべる人が、やっぱり素晴らしいMCの方だったりする」そうで、「会社でいったら、僕みたいな部下にあたるような人にも、まったく上下関係なく話してくれるような人が、素晴らしい人であったりするから」と実感をもって語っていた。

【編集部MEMO】
『M!LK 吉田仁人のレコメン！』は、M!LKのリーダー・吉田仁人が木曜パーソナリティを務める文化放送のラジオ番組。毎週木曜22:00～25:00に生放送され、Z世代の「好き」に寄り添い、その世界を広げるトークや企画を届けている。

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