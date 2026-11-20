元プロ野球選手の江川卓氏が、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画「【三冠王】サトテルのメジャー挑戦! 中日は工藤新監督でどう変わる!? 各球団のFA動向は?」に出演。工藤公康新監督が率いる中日について、自身の見解を語った。

工藤公康新監督

江川卓氏が工藤公康新監督率いる中日の課題を指摘

中日の新監督に工藤氏が就任したことに対する印象を聞かれ、江川氏は「ドラゴンズの関係者の方は工藤さんの実績というものを十分考慮されて決めたので、最初聞いた時は面白くはなるだろうなと思いながらも、ピッチャーはもう申し分ないチームなんでね。工藤さんもやりやすいとは思います。あの布陣だったら十分、それこそ本当に手を加えなくてもやれるかなっていう感じを持ってると思いますね」と語りながら、「問題は打撃ですよ」と指摘。

続けて、「工藤さんが打撃をてこ入れしないと上位に上がってこないでしょうけども、工藤さんがやろうと思ってるだけでは難しいので」と話し、「フロントの方たちが、工藤さんがこういうふうにしたいっていうのをどれだけ応援するかにかかってると思いますね。それはかなり大きいと思います」と、球団側の協力が重要になるとの見解を示した。

さらに、球場の広さに関する過去の自身の提案にも触れながら、「打者がもしそろったら、本当に上位に上がってくるチームなので」と分析。「工藤さんの力、プラス、フロントがそれこそレッドソックスの吉田(正尚)さんを入れるとかね。そういうところまでやらないと、打撃陣は今のスタッフだけでは難しいかなとは思いますね。そこをどこまでフロントの方と協力してやられるかっていうところが、(中日が)上位に上がってくるかで一番難しいところかなって思いますけど」と、上位進出に向けた課題を改めて強調していた。