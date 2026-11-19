元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【中日工藤野球】パイプ椅子効果で根尾昂の覚醒はあるのか?”注意点はある!!”コーチが今勉強しなければ危険! 工藤監督の秋キャンプについて語る!」に出演。工藤公康監督の指導方針について、自身の見解を語った。

工藤公康監督

工藤公康監督の指導に対する高木豊氏の印象は?

工藤監督が秋季キャンプで投手陣を熱心に指導していることが話題になると、高木氏は「見てると、理にかなった投げ方をさせようとしてるよね」と分析。「現代の野球っていうのは、どちらかというと立ち投げっぽいのが多いよね」と話し、工藤監督の指導について「昔の投げ方というか、そういうことをずっと教えてるというね」と印象を明かした。

その流れで、高橋宏斗(※「高」は「はしごだか」)の投球フォームについて話題が及ぶと、高木氏は「高橋宏斗にどう言うかだよね」とコメント。「高橋宏斗はどちらかというと、立ち投げっぽく投げるよ。だから、これをどうするかだよね」「でも、工藤監督が、あの投げ方だったら長続きはしないし、将来故障するっていうふうになってくると、絶対直すと思うよ」と推察した。

さらに、「そのぐらいやっぱり理論に対しては自信を持ってる人だからね」「高橋宏斗だろうが何だろうが触ると思う」と自身の見解を示す一方、「触る触らないっていうよりも説得するよ」とも。「こうこうこうだからこうなる、だからこうしなきゃいけないとか。それに納得したらやっぱ選手は変えようとするからさ」と語った。

その上で、「理論的に組み立てをして、その話が納得したら人って変えるよ」と持論を展開。「だからそれは高橋宏斗だろうが金丸だってそうだし、大野だってそうだと思う」「遠慮なく、もっと良くなると思ったら、俺は工藤監督だったら触ると思う」と話していた。