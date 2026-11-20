元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【巨人新体制の狙いとは?】二岡氏が巨人復帰、平石氏も入閣! 新コーチ陣の人事に隠された意図を巨人OBデーブが徹底解説!」に出演。巨人に入閣する平石洋介氏について、自身の印象を語った。

デーブ大久保氏が平石洋介氏の魅力を語る

平石氏が巨人の野手統括ディレクターへ就任することに言及した大久保氏は、自身が楽天で監督を務めていた際にも平石氏が打撃コーチを務めていたと振り返り、「割り切らすことが得意です」と、その指導者としての特徴を語った。

続けて、平石氏の「一番の魅力」として、「俺もそうですけども、実績がない。一軍での実績がほとんどない人間なんで、努力しなければ一軍に残れない。だから、平石も体もそんな大きくないし、何か飛び抜けてるかって、そうでなかった選手が、やっぱり人間性がすごく良くて、プロに入って。苦労して、コーチングを覚えて、自分がやっぱりできなかったもんだから、なんとか勉強して勉強して、バッティングだ、守備だ、フォーメーションだ、作戦だって、こう学んでた男ですから」と挙げ、「やっぱりそれは評価されます」と太鼓判を押した。

また、平石氏の人柄についても、「平石のように、全部の話を聞き上手に聞けるってところは、これはもうどこの球団に行っても染まれます。だから、本当にいい人材をね、巨人軍はまた固めてくる」と、巨人の新体制への期待を口に。そして、大久保氏は「(現在の巨人は)やっぱり選手を育てなきゃいけない」と指摘し、「勝たす野球ってのはもうコーチです。コーチが勝たす」と、コーチ陣の重要性を強調していた。