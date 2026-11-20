元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【巨人新体制の狙いとは?】二岡氏が巨人復帰、平石氏も入閣! 新コーチ陣の人事に隠された意図を巨人OBデーブが徹底解説!」に出演。巨人に入閣する平石洋介氏について、自身の印象を語った。
デーブ大久保氏が平石洋介氏の魅力を語る
平石氏が巨人の野手統括ディレクターへ就任することに言及した大久保氏は、自身が楽天で監督を務めていた際にも平石氏が打撃コーチを務めていたと振り返り、「割り切らすことが得意です」と、その指導者としての特徴を語った。
続けて、平石氏の「一番の魅力」として、「俺もそうですけども、実績がない。一軍での実績がほとんどない人間なんで、努力しなければ一軍に残れない。だから、平石も体もそんな大きくないし、何か飛び抜けてるかって、そうでなかった選手が、やっぱり人間性がすごく良くて、プロに入って。苦労して、コーチングを覚えて、自分がやっぱりできなかったもんだから、なんとか勉強して勉強して、バッティングだ、守備だ、フォーメーションだ、作戦だって、こう学んでた男ですから」と挙げ、「やっぱりそれは評価されます」と太鼓判を押した。
また、平石氏の人柄についても、「平石のように、全部の話を聞き上手に聞けるってところは、これはもうどこの球団に行っても染まれます。だから、本当にいい人材をね、巨人軍はまた固めてくる」と、巨人の新体制への期待を口に。そして、大久保氏は「(現在の巨人は)やっぱり選手を育てなきゃいけない」と指摘し、「勝たす野球ってのはもうコーチです。コーチが勝たす」と、コーチ陣の重要性を強調していた。
【編集部MEMO】
『デーブ大久保チャンネル』は、西武の一軍打撃コーチ、楽天の監督、巨人の一軍打撃チーフコーチなどを務めた、元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏によるYouTubeチャンネル。清原和博氏や愛甲猛氏、広澤克実氏、槙原寛己氏をはじめとするレジェンド選手をゲストに迎えた動画が人気を博しているほか、野球界のニュースや自身の近況についてもトーク。巨人のコーチを退任する際には、原辰徳前監督からの招聘秘話、コーチ就任時の率直な心境を涙ながらに語った動画が注目を集めた(※動画「【報告】巨人軍を退団して、居酒屋の親父に戻ります。」にて)。