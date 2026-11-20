俳優の大和田美帆が15日、自身のYouTubeチャンネル『大和田美帆チャンネル』を更新。父で俳優の大和田獏と人生観や死生観について語り合うなかで、母・岡江久美子さんが亡くなった際、周囲からかけられた言葉に複雑な思いを抱いていたことを明かした。

大和田美帆

亡き母への「かわいそう」という言葉に感じた複雑な思い

この日の動画では、美帆と獏が散歩をしながら、人生についてトークを展開。美帆が「最近パパとよく話すようなことをYouTubeにも残したいなと思って」と企画の趣旨を説明すると、獏は年齢を重ねて感じるようになった思いを語り始めた。

獏は「70(歳を)過ぎてから強く思ったのは、『ああ人生ってのは短いな』と振り返る」と切り出し、76歳を迎えた現在の心境を告白。「こんなに長い道のりをあっという間に来たな」と、これまでの人生を振り返った。さらに「(人生が)短かろうが長かろうが、それは感じ方だと思う。その人にとって一生懸命生きてきたことが、『長い道のりを歩いてきた』と思う人もいるだろうし、『一瞬でここまで来ちゃった』と思う人もいる。どっちが幸せなのかはわからない」と話した。

また、獏は自身の死生観についても言及。若くして亡くなる人もいれば、100歳まで生きる人もいると説明しつつ、その上で「本人たちにとっては同じだと思う。亡くなってしまったらともにゼロ。だけど、何が違うかっていうと、残したものだと思う」と持論を展開した。続けて「亡くなってみて、『あの人はこういう人だった』『惜しいな』『懐かしいな』とか(思い出してもらえる)そういう人生を送れたらいいと思う」と語った。

そんな父の言葉を受け、横浜こどもホスピスのアンバサダーを務める美帆は、病気の子どもたちとの交流を通じて感じている思いを告白。命の長さだけで考えると、若くして亡くなった子どもに対して「短い、かわいそう」と言われることがあるとしながら、「亡くなった命に対して『かわいそう』と周りが言うことにすごい違和感がある」と本音を吐露した。

そして、自身の母親が亡くなった際の経験にも言及。「うちの母(岡江久美子さん)が亡くなったときも、『かわいそうですね』と言われると、“本当にうちの母ってかわいそうだったのかしら”と思った。そう言わないでほしいなって思うぐらい」と周囲からの言葉に複雑な思いを抱いていた当時の率直な心境を明かした。