「ほめられると思ってなかった。これはうれしいよね」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が10月29日、文化放送『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。メンバーからの“ほめ言葉”に喜びをあらわにした。

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丸いフライパンで卵焼きを作った吉田仁人　メンバーからの褒めに照れ

この日は、10月27日に放送された日本テレビ系バラエティ特番『ザッツM!LK』の振り返りトークを展開。吉田は、メンバーと“家事力”を競い合った同番組を、「俺は、“(子供に)朝ごはんを作ってあげて”っていうお題だった」と回想。トーストと卵焼きを手際よく作ったが、「丸フライパンしかないから、ちょっと大変で……四角いほうが作りやすいじゃない?」と苦労を語りつつ、「まあ、普段から作ってるんで。作ってたら、“おお～! ”みたいになった」と胸を張った。

続けて、「僕、そんなに人にほめられないんですけど……(佐野)勇斗からほめられたの」と照れながら告白。メンバーの佐野に、「あれで卵焼き作れんのすごいね! 料理うまいね!」と絶賛されたそうで、「これがうれしくてさ……」とポツリ。“文武両道で何でもできる”佐野から、ほめられたことがよほどうれしかったようで、「もうとにかくうれしかったわけだ。トップ人間にほめられたのがね。うれしかったんだよ」と喜びを爆発させた。

佐野について、「サッカーもできるでしょ? 足も速いし」「書道うまいでしょ? 6段だから」「勇斗の学生時代のあだ名知ってる? “イケメン”だよ。俺、小学校のとき“クジラ”だよ(笑)」と語った吉田。「サッカーもうまくて勉強もできて、モテるんだわ。そんなヤツに、俺はほめられる要素がないわけ。そもそもが全体的にちょっとずつ下だから」と自虐しながら、「そんな勇斗にほめられることなんかないと思ったんだよ、俺は……」と本音を吐露。

その後も、「勇斗は、“M!LKのために全力で”っていう。このテンションをずっと切らさずやってきてる。すごいよ。人並外れたことをやってる」「12～13年、ずっとそうなんだから。アイツは全力少年なんだよ」と熱弁が止まらず。そんな佐野を、「M!LKの母体」と称し、「“我M!LKなり”ってヤツにほめられると思ってなかった。これはうれしいよね」「もう尻尾がプロペラだよ。バラバラバラって飛んでいきそうなぐらい(笑)。すごい喜んだよね」と、約10分間にわたって佐野への思いを語っていた。

【編集部MEMO】
『M!LK 吉田仁人のレコメン！』は、M!LKのリーダー・吉田仁人が木曜パーソナリティを務める文化放送のラジオ番組。毎週木曜22:00～25:00に生放送され、Z世代の「好き」に寄り添い、その世界を広げるトークや企画を届けている。11月5日の放送では、『チラチLOVEの「俺が好きなんでしょ?」に変わる、ファンが幻滅するセリフとは?』をテーマに大喜利を募集している。

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