責任ある仕事を任される同僚たち。一方、自分は夕食の準備を気にしながら定時で帰り、帰宅後も家事と育児に追われる――。TBS Podcast『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』(毎週金曜17:00頃配信)の11月6日配信回では、子育てとキャリアの両立に悩む女性たちの切実な思いが紹介された。

同僚との働き方の違いに「ずるい」 働く母親が感じた不公平感

この日の番組では、出産後の生活と自身のキャリアの間で葛藤する33歳女性に対し、同じような経験をしてきたリスナーから寄せられたメッセージを紹介した。

「自分の人生を一生懸命生きてきて、子育てが始まって落ち込んでいるとのこと、わかります」と共感を寄せたのは、ある女性リスナー。

かつて自身が経験した子育てと仕事の両立について、「職場でも同僚は気にせず残業して、責任のある仕事も任せてもらえるのに、自分は夕飯のことを気にかけつつ定時で上がり、帰ってからも子供の面倒を見つつの家事三昧」と振り返った。

そんな働き方の違いに対し、「私も『ずるい』がいつも頭の片隅にありつつも、歯を食いしばってきました」と率直な本音を吐露。

しかし、そんなリスナーは、33歳女性相談者に向けて「なんと子供って育つんですよ。そして子育てって終わるのです」と力強いメッセージを送った。

現在、そのリスナーの子どもたちは大学2年生と4年生になり、2人とも一人暮らしをしているという。子どもたちが成長した今、「自分の人生が戻ってきた感があります」と心境を明かした。

今年4月には派遣先で部署異動し、契約社員になり、「今は一番下っ端ですが、それでも私は子育てをやりきったという自信があるので、小さい仕事も率先して手を挙げてやっています」と話し、今後は出産や育児を経験する同僚たちを支えながら、定年まで働き続けたいと意欲を見せた。

子育てを優先してきたため、仕事で自分のやりたいことを続けてこられたわけではないという。それでも、子どもたちと駆け抜けた日々を「総じて楽しかった」と振り返り、「もう1回やれと言われてもやりたくないほど全力でやりきりました」と語った。

そして、「こういう生き方した人もいるよということを知ってると、ちょっと未来が明るくなるかなと思って」と、メールを送った理由を説明した。

かつては同僚との働き方の違いに「ずるい」と感じていたリスナー。子育てを終えた今、再び自分の仕事に向き合うその経験を、同じように悩む33歳女性へ伝えていた。

番組ではその後、結婚や出産などを巡って周囲から期待される役割についても話題に。堀井美香は「なんでだろうね。自分のやりたいことそのままやってるのにお咎めがあるみたいな」と疑問を口にした。

これにジェーン・スー氏は、かつての社会では決められた役割を果たすことが周囲から受け入れられる条件になっていたと話す。時代が変わってもそうした意識が残っていることに触れ、「基本的にはもう役割分担なんかないはずなんですよ」と語った。

「何が幸せかはその人が決めりゃいいのよ」と、自分自身で幸せを決めることの大切さを訴えた。