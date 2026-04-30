「あの人、めっちゃカッコいい」俳優の田中みな実が、韓国俳優を大絶賛した――。

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田中みな実、韓国ドラマ『キム秘書はいったい、なぜ?』にハマる

25日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)には、コラムニストのジェーン・スーがゲスト出演。最近、はじめて東京・銀座の高級クラブに行ったと明かしつつ、「女性向けのクラブがあったらいいよね。接客も女性で、話を聞いてくれたりとか。1番近いのは、執事。おじいちゃんがいて、“おかえりなさいませ”みたいな」と理想の接客を語った。

一方、「今さら、韓国の『キム秘書』にハマってるの」と明かした田中。2018年の韓国ドラマ『キム秘書はいったい、なぜ?』の主演俳優、パク・ソジュンにドハマりしており、「背が高くて、顔が小っちゃくてさ。あの人、めっちゃカッコいい」と前置きしながら、「ああいう11頭身みたいな。韓国の日本語がしゃべれる男の子とかとしゃべりたい。“みな実ちゃん、とてもかわいいですね”って」と想像してニンマリ。

「“みな実さんの作品を観ましたよ”とか、“ここがすごくよかったです”とか言ってくれて。“どこがよかった? もっと教えて! ”って(笑)」と続ける田中に、スーは、「それ新大久保にあるけど、地下アイドルだから」と猛ツッコミ。また、韓国旅行を勧められるも、「泊まりが嫌。日帰りで行くなら、全然いいけど。荷物がすごい増えちゃう。1泊でも1週間でも、同じ荷物だから」「塩分も濃いでしょ? あと、油も結構摂るじゃない?」とあまり乗り気じゃない様子だった。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

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