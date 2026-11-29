元乃木坂46の新内眞衣が24日、ニッポン放送のポッドキャスト番組『新内眞衣のまいどあり』で、元SKE48の須田亜香里との意外な縁を明かした。

新内眞衣

アイドルデビュー前に受けていたオーディションで会っていたことが発覚

番組冒頭、「この間、すごいびっくりすることがありまして」と切り出した新内。ハシヤスメ・アツコとの食事会で、須田と顔を合わせる機会があったという。

以前からテレビなどで須田の活躍を目にしていたものの、これまで接点がなかったという新内。しかし、少し遅れて食事会にやって来た須田から、顔を見るなり「会いたかったんだよ」と声をかけられたそう。

その理由は、新内が高校生の頃に受けたオーディションにあったそうで、新内は2008年、ファッション誌『Seventeen』(集英社)のモデルオーディション「ミスセブンティーン2008」を受け、ファイナリストに選出されていた。

すると、須田から「実は私、隣で受けていたんです」と告げられ、同じオーディションを受けていたことが発覚。須田はその時の新内のことを覚えていたという。その後、新内が乃木坂46のメンバーとしてデビューしたことを知り、ずっと会いたいと思っていたそう。

一方、当時は自分のことで精いっぱいだったため、須田のことを覚えていなかったという新内。しかし、オーディションで書いたメッセージについて、須田から豆のような絵を描いていたと指摘され、当時の写真を確認すると、実際に豆のような絵が描いていたそう。約18年の時を経て知った事実に、新内は「すごいびっくりしました」と振り返った。