「俺、意外と金あるんじゃないかって思ったんですよ」――。9月に父を亡くし、四十九日までの間、ギャンブルを自粛していたお笑い芸人の岡野陽一。26日に放送されたTBSラジオのラジオ番組『岡野陽一の肉の塊』(毎週木曜23:00～23:30)で、27年間続けてきたギャンブルを一時的にやめたことで気づいたお金のありがたみと、その後について語った。

岡野陽一

27年間続けてきたギャンブルを約1カ月半自粛

前週の放送で、今年9月に父親が亡くなっていたことを明かした岡野。ギャンブルとは無縁で、真面目に生きてきた父への思いから、四十九日まではプライベートでのギャンブルを控えていたことも語っていた。

この日の放送では、「解禁しましたよ、ついに。父ちゃん、解禁したよ! 俺は」と、笑いを交えながら亡き父に報告した。

「今まで27年間、僕はやり続けてきたんで、やらない週は多分1週もなかったんすけど、今回、49日、約1カ月半やめてみて、やっぱ最初にやった時、お金のありがたみとかが分かった気がする」

自粛期間中には給料日も迎えたそうで、「俺、意外と金あるんじゃないかって思ったんですよ。その初めて」と岡野。

「あれ? 別にそんな節約しなくても大丈夫じゃねえかみたいな」と、それまでとは異なる金銭感覚で日々を過ごしていたという。

さらに、約1カ月半ぶりに競馬新聞を購入したことをきっかけに、毎週、競馬新聞を買うだけでも出費がかさんでいたことに改めて気づいたそう。

「俺はなんてことをしてたんだ、みたいなこともちょっと今回分かったんすけど」と、これまでの生活を振り返った。

父が亡くなってから続けていること

しかし、久しぶりに競馬を始めると、「やっぱ始めるともう止まらないです」と岡野。

当初は使う金額を決めていたものの、次第に歯止めが利かなくなり、翌日も競馬を続けた結果、大きな損失を出してしまったことを明かした。

「また、ちょっと49日ぐらいやめようと思いますんで。やめようというか、賭けれないです」

今年の有馬記念についても、観戦だけになるかもしれないと肩を落とした。

「まだショックからちょっと確かに立ち直ってはないんですが」とこぼした岡野だが、一つ、亡き父への思いから続けていることがあるという。

「でも、お父さんがね、亡くなってから私、お金を一切借りてませんので、これはちょっと守ろうと思ってますんで」

その後、自らの発言に冗談を交えて笑いを誘いつつも、「そういう風にね、ちょっと生まれ変わろうと思うんですが」と語っていた。