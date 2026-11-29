お笑い芸人のヒコロヒーが、12日放送のTOKYO FM『喋るズ「トーキョー・エフエムロヒー」』(毎週木曜20:00～20:55)で、8日に放送されたMBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』の密着取材の裏側や、放送後の反響について語った。

ヒコロヒー

『情熱大陸』出演で高田文夫氏や真鍋昌平氏からも反響

『情熱大陸』で約1年間にわたって密着取材を受けていたヒコロヒー。しかし、そのことは親しい芸人仲間にもほとんど話していなかったそうで、出演情報が解禁されると、さまざまな人から連絡が届いたという。霜降り明星・せいや、紅しょうが・稲田美紀、四千頭身・石橋遼大、エルフ・はる、ニューヨーク・嶋佐和也らと飲んだ際にも、「なんで言わへんの、それ?」と聞かれたそう。

密着取材中に面白いエピソードがあれば話していたかもしれないが、出演することだけをわざわざ伝える必要はないと考えていたヒコロヒー。一方、せいやや稲田、嶋佐は自分だったら話すと主張したという。

そんなやりとりが繰り広げられるなか、最も後輩のはるが「結局、せいやさんとか稲田さんとかは、そういうのベラベラしゃべるから『情熱大陸』とか来えへんのやと思いますよ」と発言したそうで、ヒコロヒーは「酒が入った時のはるっていうのは、なかなかグサッと言いますからね」と笑った。

また、そもそも密着取材を受けることが苦手だというヒコロヒーは、『情熱大陸』の出演オファーを一度断っていたことも告白。関係性ができていない相手に自身の内面をさらけ出すことが難しく、番組として成立する映像が撮れるか分からないと考えていたという。 それでも密着したいという申し出を受け、「サービスらしいサービスっていうのはもうできません。それでも大丈夫ですか?」と確認。ありのままの姿を撮りたいという制作側の意向を受け、出演を決断したそうだ。

実際に1年間の密着取材では、小規模なライブなどにもディレクターが同行。お笑いに対する考えや芸人を辞めたいと思っていた時期、辞めなくてよかったと思うことなど、さまざまな話をしたという。ところが、完成した映像を観ると「むちゃくちゃタバコ吸うてた(笑)。むちゃくちゃ黙ってタバコ吸うてて」と苦笑。ただ、「ドキュメンタリーとか密着っていうのは、どこまでいってもディレクターさんのもの」と、作り手が表現したいことを尊重する姿勢を示した。

放送後には、放送作家の高田文夫氏がニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』で、ヒコロヒーの単独公演におけるネタ作りから演出、美術、照明などを手がける姿勢を絶賛していたというリスナーからの報告も。

以前から同番組を聴いていたというヒコロヒーは、「高田文夫先生が人のことを褒めるって、やっぱ相当すごいことなんですよ」と喜びをあらわにした。

さらに、漫画『闇金ウシジマくん』『九条の大罪』などで知られる真鍋昌平氏からは、番組を評価する一方で、ヒコロヒーの単独公演での創作活動について、もっと掘り下げてほしかったという趣旨の感想を直接伝えられたという。

ヒコロヒーは、これが番組やディレクターに対する批判ではないことを繰り返し強調しながら、「作り手として寄り添ってくださるというか、熱くなってくださってることがすごくうれしくて」と感謝した。

自身もディレクターの仕事に敬意を持ち、編集を一任していたというヒコロヒー。最後には、「1年間、わしみたいな岩みたいな女を密着していただいて、どうもありがとうございました」と、改めて感謝の言葉を述べていた。