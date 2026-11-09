日清カップヌードル公式X(@cupnoodle_jp)は、11月8日、『仮面ライダービルド』とのコラボ企画を想起させる画像を投稿。『ビルド』のオープニングで流れる「我が国は、東都、西都、北都の3つに別れ…」というセリフをもじった「我がカプヌは、カップヌー都・シーフー都・カップヌー都ルカレーの3つに分かれ、コラボ先を求めていた......。」というコメントが添えられたポストには、6.7万件のいいねと大きな反響が寄せられた。

どのようなコラボになるのかファンからの期待が高まる中、翌11月9日に、同アカウントはコラボ動画を投稿。2017年に放送された『仮面ライダービルド』第1話「ベストマッチな奴ら」で、主人公の桐生戦兎/仮面ライダービルド(演・犬飼貴丈)が変身するシーンとともに、カップヌードル発売55周年記念商品「カップヌードル異世界合体シリーズ」を紹介するというものだ。

「カップヌードル55周年なのに新商品のアイデアが思いつかない!」と暴れるストロングスマッシュ。仮面ライダービルドへの変身に使用するボトル型のアイテム・フルボトルを手に、戦兎はお馴染みのセリフ「さあ、実験を始めようか」……もとい、「さあ、異世界合体しようか」と語り掛ける。そして腰のビルドドライバーに、フルボトルではなくカップヌードルと銀だこを差し込み、ベストマッチ! 「カップヌードル 異世界合体シリーズ カップヌードル&銀だこ」、そして「カップヌードル 異世界合体シリーズ シーフードヌードル&ごはんですよ!」「カップヌードル 異世界合体シリーズ カレー&カラムーチョ」が現れる。

2本のボトルをベストマッチさせて変身する「仮面ライダービルド」が、カップヌードルと様々な人気商品とが合体する「カップヌードル 異世界合体シリーズ」に起用されることについて、ファンからは納得する声と共に「無駄に丁寧な雑コラすき」「圧倒的にコラと間違えられそう」「えっ……公式……？」「変な夢見てる?」と喜びと動揺のコメントが多数寄せられている。