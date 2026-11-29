東映特撮ファンクラブ(TTFC)にて5週連続配信の対談企画『PROJECT R.E.D.超次元英雄譚 TTFC次元スペシャルトーク』では、12月6日10時より、第5弾として『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』で「風波駆無/ギャバン・ライヤ」を演じる安井謙太郎と、『角醒ハンター オメガホーン』で「絶炎角」を演じる小西詠斗の対談を配信する。TTFCでの独占配信に先駆け、見どころが先出で公開された。

役衣裳のトークで豪華ゆえの悩みを吐露

お互いの役衣裳について語り合うトークでは、安井が『角醒ハンター オメガホーン』チームの衣裳の豪華さを羨ましがる一幕が。すると小西から、豪華すぎる衣裳ゆえの意外な悩みが飛び出す。『オメガホーン』チームが撮影中に行けなくなってしまう「〇〇〇〇」とは一体?

他にも、今回の安井謙太郎×小西詠斗の対談企画でしか見られない貴重な瞬間が満載だという。

『超ギャバン』『オメガホーン』キャストがクロストーク

『PROJECT R.E.D.超次元英雄譚 TTFC次元スペシャルトーク』は、あらゆる世界が次元を超えて交差する「PROJECT R.E.D.」の東映特撮ファンクラブ(TTFC)限定企画。シリーズ作品である『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』と『角醒ハンター オメガホーン』からそれぞれ1人ずつキャストがクロスオーバーし、お互いの第一印象や役衣装の裏話、決めポーズ・名乗りの交換、さらにはオリジナルネームの考案まで、本編では見られない素顔と掛け合いをたっぷりと届ける。

『TTFC次元スペシャルトーク』の全ラインナップは下記の通り。第1弾〜第4弾までは現在TTFCにて会員見放題配信中だ。

第1弾：入山杏奈 × 光宗薫

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』天羽琉唯役・入山杏奈と、『角醒ハンター オメガホーン』飛導のバーサー役・光宗薫のクロストーク。10代の頃から知り合いだった2人、初めて会ったときのエピソードとは!? 光宗考案のハンターネーム「〇〇の杏奈」の衝撃は見逃せない。

第2弾：赤羽流河 × 田鶴翔吾

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』哀哭院刹那役・赤羽流河と『角醒ハンター オメガホーン』絶暴のイバル役・田鶴翔吾のクロストーク。田鶴が思わずツッコむ、赤羽考案『オメガホーン』の謎ポーズとは!?

第3弾：有坂心花×糸瀬七葉

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』アギ役・有坂心花と、『角醒ハンター オメガホーン』波斬のギリコ役・糸瀬七葉のクロストーク。性格診断から明らかになる2人に共通する恋愛観が明らかに、ヒロイントーク全開の回。

第4弾：角心菜 × 桜庭大翔

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』祝喜輝役・角心菜と、『角醒ハンター オメガホーン』砕厄のゲンノウ役・桜庭大翔のクロストーク。11月29日10時よりTTFC会員見放題配信中。普段のキャラクターでは絶対に見られない! ワイルドなキキとキュートなゲンノウが爆誕!?

第5弾：安井謙太郎 × 小西詠斗

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』風波駆無役・安井謙太郎と、『角醒ハンター オメガホーン』絶炎角役・小西詠斗のクロストーク。12月6日10時よりTTFC会員見放題配信。

(C)東映特撮ファンクラブ (C)テレビ朝日・東映AG・東映