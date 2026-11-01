特撮テレビドラマ『仮面ライダーアギト』(2001年)の放送25周年を記念した豪華展示イベント「真アギト展」は2026年4月の東京会場から始まって、福岡～仙台～大阪をめぐり、名古屋会場でいよいよFINALを迎えることとなった。

「真アギト展」ファイナルの名古屋会場、ついに開幕!

名古屋会場の開催初日となる2026年10月31日には、4月に公開された映画『アギト―超能力戦争―』のメインキャスト10人が大集合を果たし、熱烈な『仮面ライダーアギト』ファンに向けた上映＆トークショー「真アギト展FINALフェスタin名古屋」がセンチュリーシネマにて開催された。

「真アギト展」とは、2001年放送の『仮面ライダーアギト』テレビシリーズ全51話、および同年公開の映画『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』さらに、2026年公開の25周年記念作品『アギト―超能力戦争―』の世界観を企画、デザイン、造型物、小道具、名場面再現セット、特別編集映像、主要人物インタビューなどであますところなく表現した、濃密な展示イベントである。

名古屋会場開催前日(10月30日)には、仮面ライダーアギト/津上翔一役の賀集利樹がファンと一緒に新幹線で東京駅から名古屋駅へと向かう「真プレミアム新幹線ツアー」が開催され、初日の10月31日はメインキャスト10人によるサプライズハイタッチ会が行われて、つめかけたファンを歓喜させた。キャスト陣はそのまま「真アギト展」会場からほど近いセンチュリーシネマ(映画館)へ移動し、司会進行を務める鈴村展弘氏(仮面ライダーアギト助監督)の呼び込みでステージに現われた。





賀集利樹さん

仮面ライダーアギト/津上翔一役の賀集利樹は、客席を見渡しながら「今日(31日)はハロウィンだというのに、誰も仮装していませんね(笑)!」と、巷にハロウィンコスプレをした子どもたちがあふれる日にもかかわらず、『アギト』を応援してくれる大勢のファンに感謝をこめつつ挨拶した。

要潤さん

仮面ライダーG3/G3－X/G7の装着員を務めた氷川誠役・要潤は「オールキャストが集まって舞台挨拶をするのは、この場が初めてです。歴史的な瞬間をみなさんはご覧になっているんですね」と話して、『アギト―超能力戦争―』上映終了後に、映画の主要キャストが結集した今回のイベントの重要性を強調した。

牧山雄亮さん

仮面ライダーギルス/葦原涼役・牧山雄亮は、出だしからのマイクトラブルにもくじけず、客席の後ろにまで届く大きな声で「25年ぶり、アギト帰ってきました!」と、にこやかに挨拶した。

樋口隆則さん

仮面ライダーアナザーアギト/木野薫役・樋口隆則は「あの世からよみがえって、闇堕ちしました(笑)」と挨拶し、テレビシリーズ第46話で命を落としたはずの木野が『アギト―超能力戦争―』では意外な復活を果たしたことについての説明を行った。

秋山莉奈さん

超能力を持つ少女・風谷真魚を演じた秋山莉奈は「きょうは25年前に戻ったつもりで、みなさんと楽しい時間を過ごしたいです」と、澄み切った笑顔で挨拶した。

田辺季正さん

美杉家の長男で、25年前は小学生だった美杉太一を演じた田辺季正は、ファンに向かってはにかんだ笑顔を見せつつ「声も変わって、大きくなってしまいましたが、中身はあのままの太一です(笑)」と挨拶し、年上の翔一に生意気な口を利いていた太一の面影を残しながらも、立派な大人に成長した姿を披露した。

升毅さん

義兄の娘・真魚と、居候の翔一を温かく迎え入れる大学教授・美杉を演じた升毅は「『アギト―超能力戦争―』、何度でも美杉て(観すぎて)ください! 今日はご鑑賞いただきまして、ありがとうございますたけし(升毅)!」と、巧みなダジャレを交えて挨拶を行った。

警視庁「Gユニット」リーダー・小沢澄子役・藤田瞳子は「みなさんこんにちは!」とやけに明るく天真爛漫な声で挨拶し「真魚(秋山)が可愛かったもので……」と秋山の愛らしい仕草に強い影響を受けたと付け加えた。

Gユニットでオペレーターを務めた尾室隆弘役・柴田明良は「本日、この場に立つことができて、感慨もひとしおです! ……なんかヘンな空気流れてません?」と語り、『アギト―超能力戦争―』公開当初から多用しているお気に入りのフレーズ「感慨もひとしお」が今ひとつファンに浸透していないことをやや残念がっていた。

山崎潤さん

警視庁の敏腕刑事で、映画『アギト―超能力戦争―』では明晰な頭脳を活かし探偵として活躍する北條透役・山崎潤は「僕もけっこう全国の会場を回りました。いろんなことを東映さんから頼まれて、今回は鈴村さんが来られない場合、司会をやってくれないかと頼まれていたんです。どうも東映は、僕を使って何をやらせてもいいと思っているのかも(笑)」と、自身の持つエンタメ魂と芸達者な部分が重宝されていることを、苦笑まじりに語った。

これまでの「真アギト展」、そして気心の知れた仲間同士のトーク

「真アギト展」の企画から携わり、全会場をめぐってファンとの交流に励んでいた賀集は直近のイベントである「真プレミアム新幹線ツアー」について「愛知にお住まいなのに一度東京駅へ来て、このツアーに参加してくれた方がいらっしゃいました」と、新幹線の車輛を貸し切って賀集と仮面ライダーアギト、敵対するギルアギトが登場する激レアなイベントへの注目度の高さについて、興奮気味に語った。

大阪会場ではキャスト陣から誕生日を祝ってもらった秋山さん

秋山は、「真アギト展」大阪会場でのイベントに出演した際、誕生日を祝ってもらったことが嬉しかったと話した後「大阪では、北新地の『焼肉 神威』に行きました。店長さんがさわやかにお肉を焼いて出してくださったんです」と、焼肉屋店長＝牧山をリスペクトするコメントを残した。

気心の知れた仲間同士のトークは笑いでいっぱい

藤田は「真アギト展」での印象深い展示として、超能力者の念力によって北條がガードフェンスの鉄板に巻かれる、通称「北條巻き」フォトスポットを挙げてニッコリほほえんだ。山崎は各地会場で人気の「北條巻き」について「大阪会場のとき、突然マネージャーから連絡が来て、真アギト展で北條巻きのグラビア撮影会をやってくれと言ってきているんですが、いいですか? と尋ねられ、何言ってるんだろうって思った(笑)」と、北條巻きの人気の高さに驚いたことを明かした。山崎は「さんざん巻かれて、叫びまくってノドがつぶれました」と、持ち前のサービス精神でファンの期待に全力で応え、いいビジュアルを残してもらうべくがんばったことを打ち明けた。

焼肉に興味しんしんの美杉父子

大阪会場で「北條巻き」グラビア撮影会をがんばった後、「神威」で焼肉を食べようと牧山に連絡した山崎だったが、あいにくその日は席が埋まっていて、入店することが叶わなかったという。そのやりとりを聞いていた樋口が「僕はすんなり入れましたよ」と少し誇らしげに語ったり、升が「同じころ、僕は北海道で仕事があり、ジンギスカンを食べました(笑)」と北海道グルメ自慢をし始めたり、キャストたちの食欲を刺激する会話に発展。田辺は「僕も『神威』の焼肉を食べに行きたいので、ぜひ予約をしてから(笑)」と、席を確保してからの入店を心がけようとする誠実さを示した。

展示会場の大きな見どころのひとつに、賀集、要、牧山がそれぞれの25年前を振り返りながら、楽しいクロストークを繰り広げる映像コーナー「乾杯」が挙げられる。こちらの収録は今年の2月に、今回何度も話題に出てくる北新地「焼肉 神威」にて行われている。鈴村監督が構成、演出を手がけたこの映像は、東京、福岡、仙台、大阪、名古屋の各会場でコメント内容に変化がつけられている。すべてのバリエーションは、名古屋会場で先行販売される映像ソフト「語りごと〜kAtariGoTΩ～真アギト展 Blu-ray」に収録されるとのこと。

『アギト―超能力戦争―』で主演を務めた要は「警視庁チーム(要、藤田、柴田、山崎)では定期的に会ってはいましたが、芝居となると25年ぶりに出来るのかなって最初は心配していました。しかし、みんなで現場に入ったとたん、自然と昔の空気がよみがえってきたんです。そのとき感動して、涙が出そうになりました。泣いていませんが!」と、プライベートでの集まりとは異なり「みんなが昔と同じ役柄を演じる」ことへの不安があったものの、それは撮影現場でそれぞれが顔を合わせた時点で解消されたことを明かした。

翔一がオーナーシェフを務める「レストランアギト」は、『アギト―超能力戦争―』で氷川が収監されている刑務所にケータリングとして料理を提供。これについて要は「刑務所のケータリングで翔一は儲けているんですよ」とレストランアギトの経営状態を推測しながらコメントした。すかさず牧山が「翔一があそこで『いい刑務所ですね～』って言うけど、どんなセリフやねんって思いました(笑)」と脚本・井上敏樹氏へのツッコミを入れると、要が「敏樹が言うんですよ。『いいセリフだろ、おい?』って」と、ドスの効いた井上氏の低音ボイスを再現し、牧山から「モノマネすな!」と笑顔でさらなるツッコミが入った。

『アギト―超能力戦争―』では警視正に出世している尾室について、柴田は「冒頭から出てくるので、途中で命尽きるんじゃないかって心配しながら台本を読みました(笑)」と、最後まで読んでみないとわからない井上脚本の油断ならなさについて語った。

『アギト―超能力戦争―』でのギルス/葦原涼は「すでに命が絶えている」というショッキングな設定が与えられたが、涼役の牧山は「ラスト近くに出てくる焼肉店店長」としてワンシーンのみ出演を果たしている。これについて牧山は「『お待たせしました。こちらタンになります』と一言だけセリフがありました。この日のために朝から肉を仕込んで、スタッフの方のお弁当も手配させていただきました」と、さすがは焼肉店店長としてのスキルを十二分に活かした働きを見せたことを明かした。

やがて、キャスト全員がクジを引き、読み上げた席番号の観客にサイン入りポスターが当たる「プレゼント抽選会」コーナーに突入。キャストはそれぞれ、当選者の席に赴いてポスターを手渡しし、周囲からはあたたかな祝福の拍手が鳴り響いた。

賀集は「真アギト展FINAL」について「今年の春から始まった『真アギト展』もこの名古屋が最後。『仮面ライダーアギト』の25周年も、もうすぐ終わりなんだなあという思いです。期間中、何度も足を運んでいただければ嬉しく思います」と、いよいよアニバーサリーイヤーも幕引きの日が近づいていることに寂しさを感じるコメントを残した。そして「これからも『アギト』の応援と同時に、役を演じたキャストそれぞれの応援もしてくださると嬉しいです。ファンのみなさんの力で、アギトをどんどん進化させてください!」と話し、いつの日かまた『アギト』の世界をファンと共有できるチャンスが到来することを信じて、さわやかな笑顔を大勢のファンに投げかけた。

「真アギト展」名古屋会場は2026年10月31日から11月30日まで、PARCO HALL (名古屋PARCO西館8F)にて開催。

(C)石森プロ・東映