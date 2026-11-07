公開初日を迎えたVシネクスト『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』(監督：石田秀範)の舞台挨拶が2026年11月6日、東京・新宿バルト9にて催され、特撮テレビドラマ『仮面ライダーカブト』で活躍したキャスト陣が20年の時を越えて大結集。石田秀範監督と共にステージに立ち、大人の仮面ライダーファンからの熱い視線を浴びた。

20年の時を超え、キャスト&監督が大集結!

『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』は、宇宙生命体「ワーム」から人類を救ったマスクドライダーたちの20年後の姿と、彼らの新たな戦いが描かれる。人間とワームが共存する道を歩む中、かつての対ワーム組織ZECTは秘密裏に新しいマスクドライダーシステムを開発していた。その資格者として選ばれたのは、仮面ライダーガタック/加賀美新の息子・結(ゆい)だった……。

佐藤祐基さん

かつてZECTに所属し、宇宙からの侵略者「ワーム」と戦った仮面ライダーガタック/加賀美新を演じる佐藤祐基。

徳山秀典さん

仮面ライダーザビー/仮面ライダーキックホッパーと、2種類のマスクドライダーに変身した矢車想を演じる徳山秀典。

加藤和樹さん

風のように気まぐれなカリスマメイクアップアーティスト・仮面ライダードレイク/風間大介を演じる加藤和樹。

弓削智久さん

再結成された対ワーム組織「ZECT」を率いる三島正人を演じる弓削智久。

山口祥行さん

かつてZECTの田所チームで隊長を務め、加賀美の上司だった田所修一を演じる山口祥行。

石田秀範監督

『仮面ライダーカブト』テレビシリーズでも腕をふるい、本作のメガホンを取った石田秀範監督。

佐藤さん

MC(松本寛也)からの最初の質問は「公開初日を迎えた現在の心境は?」というもの。佐藤は「今日は天候にも恵まれ、超満員で本当にありがたい。観に来てくださったみなさんへのありがとうの気持ちを伝えたい」と、20年目の『カブト』がついに公開されたこの日が来たことへの喜びと、応援してくれるファンへの感謝の思いを述べた。

徳山は「たっぷり、矢車で笑ってください!」と、クセの強いキャラクターがひしめきあう『カブト』の中でもひときわ濃厚な個性を際立たせている矢車の魅力がギュッと詰まっている本作の面白さをアピール。松本が「(ファンが)ニコッとできるんですか?」と尋ねると徳山は「いや、大笑いできます!」と返答し、さわやかな笑顔を見せた。

加藤は「あんなセリフ、こんなセリフ、ああ懐かしい……そんな思いを感じていただけると思います」と流暢な言い回しで現在の心境を明かした。あまりにも流れのよいトークだったため、佐藤から「今から歌い始めるみたいな、心地いい流れだったね(笑)」と感心の声があがった。

カブト20周年作品の企画を立ち上げた徳山さんに感謝する弓削さん

弓削は「この作品が実現したのは、徳山くんの発案だったとうかがっていますが……」と、カブト20周年記念作品の企画を徳山が出したことから始まったことを語ると、山口が「ええ、そうだったの!」と驚く様子が見られた。

徳山さんがカブト20周年の発起人だった!? と今知って驚く山口さん

弓削は続けて「20年たっても『カブト』という作品を応援してくださる、ファンのみなさまのおかげで今こうしてステージに立たせていただいています。ありがとうございます」と、『カブト』の魅力的なキャラクター群像劇を愛するファンの方々に、改めて感謝を示した。

にっこり微笑む徳山さん

石田監督

石田監督は20年前をふりかえりつつ「まさかあれから20年後、こういう(続編作品の監督を務める)日が来るとは想像もしていませんでした。キャストのみんなは40歳を越え、僕は還暦を越え、それでも一緒に仕事ができるとは……。これもみなさんのおかげ。感無量です」と、優しい笑顔をのぞかせながら満足そうにコメントした。

20年目の石田監督、宮崎アクション監督の演出は?

続いての質問は「20年ぶりの石田監督、そして宮崎剛アクション監督の演出はどうだったか」。

佐藤は「テレビシリーズでは、加賀美は何かというとワームに吹っ飛ばされていました。まさに加賀美と言えば吹っ飛び! あのころは21～22歳だったのでそういうことも難なくできましたけれど、20年経っても石田さん、宮崎さんは『はい、吹っ飛び～』と簡単に言ってきました(笑)。撮影が終わって風呂に入り、すり傷が湯にしみて『痛ッ!』と感じた瞬間、懐かしさを覚えましたね。昔と変わらず、今もあのときと同じように扱ってくれる現場でした。石田監督も、ちゃんと厳しかったですよ。最初はそうでもなかったのですが、撮影が進むたびにどんどん当時の厳しい監督に戻っていきました」と、石田監督も宮崎監督も20年前と同じ感覚で接することができて、嬉しかったと語った。

キャスト陣の20年前をふりかえる石田監督

石田監督は佐藤のコメントを受けて「当時の僕は厳しかったですよ。だって(佐藤たちの)芝居がまだまだヘタでしたから(笑)」と、当時20代の若手俳優だった佐藤たちの演出に熱が入り、ついつい厳しい態度になったことを打ち明けつつ「今回は楽でしたよ。彼らにまかせておけば、しっかり台本の深い部分までちゃんと演技してくれました。ずいぶん楽だったので、現場でゆっくりタバコを……あ、喫煙所で吸ってました(笑)」と、経験と実績を重ねた佐藤、徳山、加藤を信頼して演出がつけられたと語った。

また、「僕は加賀美飛べ～! なんて言わないで、加賀美さん飛んでいただけますか? って言っていた(笑)」と、ずいぶん優しくなったことをアピールした石田監督に対し、佐藤は「うそばっかり(笑)! 飛ぶの? って言ってたじゃないですか。いつも吹っ飛んで当たり前、それが加賀美です!」と語り、石田監督との信頼関係の強さ、絆の深さをうかがわせた。

徳山は「今回、とある人物が高いところからキックするシーンがありまして、石田監督は『ダメだ、もう一回! 俺のほうがうまい! なんなら俺がやろうか?』って煽るんです(笑)」と、演出に熱が入ってきたときの「石田節」を明かした。すると石田監督は「僕がそう言った直後、宮崎さんから怒られたんだよ。もし監督が飛んだら命はないですよって(笑)」と語り、さすがに危険を伴うアクションは監督が代わりに務めるわけにはいかないと、苦笑いを見せた。

山口は20年前と現在の佐藤のアクションシーンを比較して「祐基は20年前より、飛べなくなったよね」と話すと、佐藤は「もう身体が重くて……、ヒザも痛くて……(笑)」と、昔のような体当りのアクションが難しいことを苦笑まじりに説明した。

20年という歳月の長さを実感する一言を放つ佐藤さん

20年前と現在、みんなはどれだけ成長した?

TVシリーズから20年、懐かしい話が繰り広げられるが、再び『カブト』の役を演じたキャストたちは、20年ぶりの出演をどのように受け止めたのだろうか。

石田監督

役者として、人間として、この20年で佐藤たちがいかに成長してきたかを実感したという石田監督は「みなさんもうオヤジになりましたから(笑)、身体が動かないところはあるけど、気力のほうは20年前より充実しているかもしれません。自分に対する自信がついたというのかな、何事にも動じない心が身についていた。監督の罵詈雑言にビクともしない精神力がありました」と、キャストたちの精神的成長を高く評価した。

加藤さん

20年前に演じた役柄をふたたび演じるにあたって、加藤は「撮影を始める前は少し不安もありましたが、衣装を着て現場に入ったら、自然と心も大介に戻りました。懐かしいという思いと、撮影に臨む緊張感もそのまま戻ってきたんです。そんな空気をスタッフの方々が作ってくださいましたね」と、久しぶりに会うキャスト、そしてスタッフの面々があたたかく迎え入れてくれた現場だからこそ、20年の時を一瞬で越えて役に入ることができたと笑顔で打ち明けた。

MC松本寛也さんと山口さん

山口は「僕みたいな、極道モノしかやっていない俳優が、子どもたちの観る番組に出演していいのかなと当時は思っていましたが、石田監督が優しくしてくださったので、楽しく仕事ができました。そんな石田監督は、20年経ったらもっと優しくなっていた。若い俳優たちに優しい指導をしている石田監督の姿を、客観的に見つめることができて感慨深かったです」と、『日本統一』シリーズをはじめとするオリジナルビデオ作品で好戦的な役柄を多く演じてきた自分を、『カブト』のスタッフが優しく迎え入れてくれたことを思い出深くふりかえった。

石田監督

最後は登壇者がファンに向けて、ひとこと挨拶を行った。石田監督は「これからも『仮面ライダーカブト』を好きでいてください」、山口は「今回の作品は、石田監督がいつもの仮面ライダーとは違う作りにしてくれているので、そこを楽しんで」、弓削は「今まで『カブト』を愛してくれてありがとうございます。これからも愛してくだされば幸せです」、加藤は「20年の時が流れても変わらぬ思い、受け継がれる思いが作品にありますので、ぜひ楽しんでください」、徳山は「20周年記念のVシネクストができたのも、みなさんが『カブト』を応援してくださった声があってのこと。みなさんのおかげで今日という日があります。ありがとうございます」、佐藤は「完成披露のときもお話しましたが、自信をもってこれが20年目の『カブト』ですという作品を、お届けできていると思います!」と、それぞれの言葉で20周年記念作品にかける熱意や、応援してくれたファンへの感謝を熱く伝えていた。

photocenter |I@024.jpg,山口さん <ul class="phototable">

弓削さん

加藤さん

徳山さん

佐藤さん

Vシネクスト『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』は、全国劇場にて期間限定上映中。Blu-ray＆DVDは東映ビデオより2027年2月10日に発売される。

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