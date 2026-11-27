グレイ・パーカー・サービスは、同社が展開するアクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko(きらめっこ)」から、イラストレーター・ぢゅのが描く「mofusand」とウルトラマンがコラボレーションした商品の第2弾「mofusand×ウルトラマン Kiramekko vol.2(全3種)」(単品 各2,420円/BOX 7,260円)を12月11日より発売する。

「mofusand × ウルトラマン」コラボ、第2弾アイテムが登場!

キュートでちょっぴりシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」が、2026年7月にウルトラマンシリーズ60周年を迎えた「ウルトラマン」とコラボレーション。グレイ・パーカー・サービスが手掛けるアクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko(きらめっこ)」の新商品「mofusand×ウルトラマン Kiramekko vol.2(全3種)」(単品 各2,420円/BOX 7,260円)として登場する。

2026年7月に発売した第1弾(ウルトラマン・バルタン星人・ピグモン)の発売時に予告していた残りの3種が、第2弾としてついに発売。今回のラインナップはウルトラマンティガと怪獣たちの全3種で、「ウルトラマンティガ」「ゼットン」「ブースカ」のふわふわとしたコスチューム姿で「mofusand」のにゃんこたちが登場する。

「mofusand×ウルトラマン Kiramekko vol.2(全3種)」

「mofusand×ウルトラマン Kiramekko vol.2(全3種)」の価格は、単品が各2,420円、BOXが7,260円。単品はランダム封入となっており、種類は選べない。複数購入の場合、同じ種類が出たり、希望の種類が出ない場合もある。BOXには全3種が必ず揃っている。

ウルトラマンティガ

ゼットン

ブースカ

販売概要

発売日はいずれも2026年12月11日。

オンラインストア

mofusand公式WEB SHOP「mofusandもふもふマーケット」※11時より発売

円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」※11時より発売

ウルトラマンオフィシャルショップ「ウルトラマンワールドM78 ONLINE」※11時より発売

取り扱い店舗

mofusand公式グッズショップ「mofusand もふもふストア」（常設店）

mofusand公式グッズショップ「mofusand もふもふストア出張所」（期間限定ショップ）

mofusandコンセプト専門店「mofusand TOKYO」

mofusand公式グッズショップ「mofusand POP UP SHOP」(キデイランド原宿店、キデイランド大阪梅田店、キデイランド京都四条河原町店、キデイランド新宿店、キデイランド名古屋パルコ店)

LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA

体験型カルチャー発信ストア「ULTRA MART TOKYO」

ウルトラマンオフィシャルショップ「ULTRAMAN STORE」「ウルトラマンワールドM78」(ウルトラアスレチック、ウルトラマンスタジアム)

数量には限りがあり、購入制限が設けられる場合がある。詳細は各販売場所にて確認のこと。

(C)mofusand

(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS