ライフネット生命公式 X(@lifenetter)は、11月8日朝9時から放映の『仮面ライダーマイス』にて、ライフネット生命の『仮面ライダーエグゼイド』10周年特別CMを放送することを発表した。

11月5日には、CM放送の発表とともに、『仮面ライダーエグゼイド』に出演した飯島寛騎、瀬戸利樹、松本享恭、岩永徹也、松田るか、小野塚勇人の写真をアップ。当時を思い出す衣装と、10年を経たキャストたちの様子にファンからは大きな反響が寄せられた。

来る11月8日（日）は✨ 朝9時から放映の仮面ライダーマイスの時間に、ライフネット生命の仮面ライダーエグゼイド10周年特別CMが放映決定‼ 飯島寛騎さん、瀬戸利樹さん、松本享恭さん、岩永徹也さん、松田るかさん、小野塚勇人さんがご出演です‼ ​#エグゼイド10周年 #LEVEL10th_EX_AID https://t.co/SJ8KmkFKry — ライフネット生命公式 X (@lifenetter) November 5, 2026

『仮面ライダーエグゼイド』は、2016年10月2日からテレビ朝日系列で放送された、平成仮面ライダーシリーズ第18作かつ仮面ライダー生誕45周年記念の作品。未知のウイルス・バグスターによる人類滅亡の危機を回避するため、聖都大学附属病院電 脳救命センター(CR)の医師たちが仮面ライダーに変身して立ち向かうストーリーだ。

ライフネット生命はこれまでも、博多華丸、瀬戸利樹、飯島寛騎、松田るか、岩永徹也、小野塚勇人と、『エグゼイド』に出演していた俳優をなぜか起用したCMを放送し続けているが、今回の10周年特別CMの発表に、「ついに…」「正式コラボだから衣装着てるしw」「もうこれ10周年映画だろ」と喜びとツッコミの声があふれている。