太秦映画村(京都市右京区)は、仮面ライダーシリーズ最新作『仮面ライダーマイス』が、10周年を迎える『仮面ライダーエグゼイド』とコラボレーションするオリジナルアクションステージ『仮面ライダーマイスwith仮面ライダーエグゼイド』の新情報を11月27日に解禁、また同日AM10時より、チケットぴあにて一般発売を開始する。

キービジュアル&あらすじ解禁!

京都・太秦映画村に飛び込んでくるかのような「仮面ライダーマイス」「仮面ライダーエグゼイド」が印象的な〝キービジュアル″が解禁された。

“江戸時代の京”をパークコンセプトに掲げる太秦映画村らしい和風テイストな要素が表現される一方で、その後方では、「仮面ライダーマオウ」と「仮面ライダーゲンム」が世界観を隔てるようにたたずんでおり、手前と奥で対照的なデザインとなっている。「不可思議なGAMEを攻略せよ」という両作品の世界観を想起させるキャッチコピーとともに、イベントへの期待を膨らませる。

さらに、ステージのあらすじも解禁。「玄影夢(げいむ)」という謎のキーワードとともに白黒基調でつづられた謎をよぶ内容となっており、冬の京都でしか見られないオリジナルな仕上がりになることを予感させる。

なお、本ステージの脚本は井上テテ、演出はきだつよしが務める。また、ステージ終了後には「マイス」「エグゼイド」「マオウ」「ゲンム」4人の仮面ライダーとのハイタッチ会も実施予定で、公演チケットをお持ちの方は全員参加が可能。

あらすじ

玄影夢(げいむ)

それは、人々の心を満たすために生まれた

遊戯の世界。

なぜ誰もこの世界を理解しないのか。

間違っているのは、人間ではないか。

それとも、私が危険なのか？

大衆よ、この不可思議なGAMEの攻略法となれ。

仮面ライダーの、一筋の光となれ——

公演内容

GAME1 アクションステージ：仮面ライダーマイスwith仮面ライダーエグゼイド

2作の仮面ライダーが夢の競演。映画村、完全オリジナルストーリーでお贈りする臨場感あふれるヒーローショー。

GAME2 ハイタッチ会

ステージ実施後に舞台上で仮面ライダーマイスたちとハイタッチ。公演チケットを所持されている方は全員参加可能。

登場キャラクターは、仮面ライダーマイス・仮面ライダーエグゼイド・仮面ライダーマオウ・仮面ライダーゲンムの予定。

公演スケジュール

12月25日～2027年1月17日年末年始と土日祝、計14日間・全27公演を開催。!

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