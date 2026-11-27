11月3日より公開中の『ゴジラ-0.0』より、4人組男性歌謡コーラスグループ「モナキ」が『ゴジラ-0.0』4DX上映でゴジラとキングギドラがもたらす絶望を全身で体感した。12月1日18：00からより、4DX体験スペシャル映像が解禁、先行して東宝公式YouTubeチャンネルのショート動画で、体験の様子が一部公開されている。

11月13日からは、ミストやフラッシュ、風、座席の揺れなど多彩なエフェクトによって、映画の中で人々が直面したゴジラやキングギドラの脅威を、まるでその場にいるかのような臨場感で体感することができる、4DX、MX4D上映がスタートした。

山崎貴監督が「もともと体験してもらうことを大事にして作ったこの映画が、アトラクション的なシステムで体が動いたり色んな効果が付くことでより体験度が増している。例えば、飛行機が飛び回るところは空を飛んでいるように感じられると思いますし、ゴジラが歩いてくる振動もドドンと伝わってきますから、本当に楽しんでいただけると思います。」と太鼓判を押すほど、IMAXとはまた異なる次元の映像体験を楽しむことができるという。

今回、本作の4DXを「モナキ」が体験。その様子を収めたスペシャル映像が12月1日18：00から公開される。東宝公式YouTubeチャンネルのショート動画で、体験の様子を一部先行解禁された。

テーマとグループ名を結ぶ共通点

山崎貴監督が「ゴジラ」“マイナス”シリーズに込めたテーマの一つが、“残された名もなき人々はいかにゴジラに抗うのか”というもの。一方、「モナキ」のグループ名は、古語の「名もなき」に由来している。作品とグループ名を結ぶ、思いがけない共通点をきっかけに、今回のスペシャルコラボレーションが実現した。

鑑賞前、「タイトルがなぜ「-0.0」なのか、0という数字にマイナスがつくことが珍しいから、なぜマイナスをつけたのか、鑑賞しながら考えたいと思います。」と、サカイJr.はタイトルに込められた意味を紐解きたいと早くも考察に意欲を見せ、4DX上映を観たことがないおヨネは「初めてなので楽しみです!」と嬉しそうな様子。ケンケンは「他の作品で体験したことがあって、こんな揺れるんや!ってびっくりしたイメージがあります!」と、4DX鑑賞の思い出を話した。

本作の4DX上映について「吹っ飛びそうだった」という口コミがあることを聞くと、じんは「持っているポップコーンがどのくらい残るのか楽しみですね!」と、座席の揺れとポップコーンの勝負に目を輝かせる。そんな期待に胸を膨らませていた「モナキ」のメンバーだが、いざ上映が始まると、その想像を超える揺れの衝撃に圧倒されることに。

ゴジラとキングギドラによる激しい戦闘シーンでは、座席が激しく揺れ動き、その衝撃におヨネの髪は振り乱れ、サカイJrの持つポップコーンは飛び出し、ケンケンの足は何度も宙も舞い、じんは開いた口が塞がらないなど、2大怪獣の猛威に翻弄されるメンバーたちの姿が映し出されている。

モナキ大興奮! 鑑賞直後の感想は…

本編上映時間2時間15分にわたり、全身でその衝撃を体感したメンバーは、鑑賞直後、興奮冷めやらぬ様子でそれぞれの感想を語った。

じんは「遊園地のアトラクションに2時間乗っているような感覚でした!劇中で煙が出るところでちょうどスモークが出たり、作品に立体感を感じました。臨場感がハンパなかったです!」と、4DXならではの演出に大興奮した様子。

一方、おヨネは「もう本当にすごくて‼髪の毛がグワーーンとなるくらいの衝撃でした!臨場感が凄まじかったです。シーン毎の衝撃の大小がすごくて…。ポップコーンが(飛び出してしまって)半分くらいしか残ってないですよ。」と想像を絶する揺れの激しさを物語るエピソードを明かした。

さらにケンケンからも「シートベルト必要なのは大げさでしょう!って思ってましたけど、マジであった方がいいですね……。どこかしらに力をかけていないと飛んでいきそうな気持ちになりました。」と鑑賞前の想像をはるかに上回る体験だったというコメントが飛び出した。

そんな中サカイJr.は「映画は家でも見れる時代ですが、“映画＋体験＝没入感”というものを経験して、これを目的として映画を観たいと強く思えたのが、発見でした。また、自分がゴジラになったような、光線を吐くときの背鰭のギミックも感じられて、この椅子にはセンサーがどのくらい組み込まれているのか…このマシンの方にも興味がわきました。」と映画館でしか味わえない鑑賞体験に魅了され、さらには4DXのマシンの仕組みにまで興味津々。

さらに、本作について感想を求めると、じんは「戦争のお話だったり、訴えたいことをかなり踏み込んだ部分まで描いているけれど、ゴジラというコンテンツを通すことで、そうは見せていない。怪獣映画としてもちろん楽しめるけど、違う角度からも観ることが出来るので、1回だけでは物足りないボリューム感を感じる作品でした。」と本作が持つ多面的な魅力について語り、 おヨネは「ゴジラ映画のイメージは、怪獣同士が対決してその強大さや迫力で魅せる映画という印象があったので、ゴジラで感動するとは思っていなかったです…。ゴジラで強大な力に立ち向かうために犠牲にしなきゃいけないものがある…みたいな人間ドラマを描くことが出来るのかと感動しました。」と、これまで抱いていたゴジラ映画の印象が覆り、重厚な人間ドラマに心を動かされたことを明かした。

また、ケンケンは「戦後の日本の状況だったり、ゴジラやキングギドラに抗うまでの過程を含めて、いろいろ深くまで考えなきゃいけない作品だと思ったので…もう一度ちゃんと考えるために、4DXじゃない普通のパターンでももう一度観たいと思いました。」と再鑑賞への意欲を見せた。

一方サカイJr.は「ゴジラのビジュアルは怖いのはもちろんですが、ゴジラが登場するまでに登場人物の人生が丁寧に描かれていることによって、ゴジラが出て来なくてもゴジラが怖いことが伝わってきてましたし、さらに4DXで観ることでこの世界に没入した感覚が強くなって、想像力を掻き立てられて、“ゴジラが怖い”とより強く感じさせられました。」と、ゴジラの脅威を一層感じたこと自らの分析と共に語る。

サカイJr.『-0.0』を考察!?

鑑賞前に考察に意欲を見せていたサカイJr.は「タイトルの考察ですが、僕の解釈だと、ゴジラの登場で日本はたくさんのものを失って、失っているところから当たり前の生活を取り戻そうとする日本人の“踏ん張り魂”みたいなものを感じて…。当たり前を取り戻そうとする、希望に満ちたポジティブな意味合いを込めて、このタイトルになったのかなと個人的に感じました。」と自身の解釈を語ると、じんも「作品を観て、“0”ではまだないんだなと思いました。今はプラスに向かうところの最中で、まだ失っているのかな…と。」と互いの考察を明かす場面も。

鑑賞直後の興奮冷めやらぬ中、作品についてのトークは尽きることなく大盛り上がり!最後には「ゴジラのパワーを受けたので、年末に向けて駆け抜けたいと思います!」と、力強い意気込みを語った。

「モナキ」をとことん追い詰めた、想像を絶する衝撃を全身で体感できる『ゴジラ-0.0』の4DX上映の様子は、12月1日18：00から公開される。

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