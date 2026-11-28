東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、11月28日に開催されたイベント「激走戦隊カーレンジャー 30周年だよ! シアターGロッソに全員集合!最初で最後の大クリスマス会をやるダップよ～!!!」のTTFC独占配信を発表した。パッケージ化の予定もなく、会場以外でこのイベントを視聴できるのは同サービスだけだという。

また、9月開催の「轟轟戦隊ボウケンジャー20周年シアターGロッソで不滅のアタック!〜No Border, Endless Adventure〜」の配信日が、11月29日あさ7時30分に決定。こちらもTTFCのみで市長ができる。

さらにこのイベントの配信に合わせ、會川昇(脚本)、諸田敏(監督)、日笠淳(プロデュース)の『轟轟戦隊ボウケンジャー』スタッフ陣によるテレビシリーズ「Task.1 魔神の心臓」&「Task.2 竜の略奪者」の新録オーディオコメンタリーバージョンもTTFC独占でイベントと同時配信が決定した。

TTFC独占配信決定! 『カーレンジャー』30周年記念イベント!

『激走戦隊カーレンジャー』(1996年)放送開始30年突破を記念して、1日限りのスペシャルなイベント『激走戦隊カーレンジャー 30周年だよ! シアターGロッソに全員集合! 最初で最後の大クリスマス会をやるダップよ～!!!』が“ヒーローショーの聖地”シアターGロッソで開催された。

かつて野外劇場のあったこの地に帰ってきたのは「自動車会社ペガサス」のメンバー。岸 祐二、増島愛浩、福田佳弘、来栖あつこのオリジナルキャスト4名、そして主題歌アーティストの高山成孝が集結。投票により決定した人気エピソードの生コメンタリー付き上映のほか、特別企画や楽曲パフォーマンスなど企画目白押しの最初で最後のクリスマス会だという。

TTFCでは実施された全3公演をすべて配信予定。Blu-ray/DVDの発売は予定しておらず、公演映像はTTFCでのみ視聴できる。配信開始日などの詳細はTTFCアプリ等で追って発表する。

『轟轟戦隊ボウケンジャー』20周年イベントもTTFC独占で見放題配信!

『轟轟戦隊ボウケンジャー』の20周年イベント&TVシリーズ Task.1 &Task.2オーコメ〈新録〉は、明日11月29日あさ7時30分よりTTFC独占で会員見放題配信がスタートする。

9月22日に行われた『轟轟戦隊ボウケンジャー20周年シアターGロッソで不滅のアタック!〜No Border, Endless Adventure〜』の全3公演をすべて配信。

撮影当時を振り返りながらの生コメンタリー上映に加え、トークパートでは、「20周年イベント開催までの道のり」や当時の衣裳で披露する20年目の生変身など、ここでしか見られない映像が満載。当日イベントに参加できなかった方はもちろん、イベントに参加された方も「20周年記念イベント」のあの感動、興奮を再び楽しめる。

出演

高橋光臣

齋藤ヤスカ

三上真史

中村知世

末永遥

出合正幸

山崎真実

大高洋夫(1回目公演のみ登壇／2、3回目公演はビデオレター出演)

MC：鈴村展弘

『轟轟戦隊ボウケンジャー』スタッフの新録オーコメ

さらに、イベントの配信に併せて、會川 昇(脚本)、諸田 敏(監督)、日笠 淳(プロデューサー)ら、『轟轟戦隊ボウケンジャー』スタッフ陣によるテレビシリーズ「Task.1 魔神の心臓」&「Task.2 竜の略奪者」のオーディオコメンタリーバージョンも配信が開始した。20年を経て再集結したスタッフ陣による新録オーコメとなる。

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