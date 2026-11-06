東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、12月より配信する『仮面ライダーシノビ』“最終回”を描くオリジナル最新作『仮面ライダーシノビ 最終忍POW!!!』から、「仮面ライダーシノビ」のパワーアップフォーム「仮面ライダー聖(セイント)シノビ」を解禁した。また、多和田任益(神蔵蓮太郎／仮面ライダーシノビ 役)＆財木琢磨(今生勇道／仮面ライダーハッタリ 役)が本作の挿入歌を歌唱することも公開された。

仮面ライダーシノビ、パワーアップフォーム解禁!!

仮面ライダーシノビのパワーアップフォーム「仮面ライダー聖(セイント)シノビ」は、立ちはだかる最強の敵に対抗すべく“シノビの新たな力”を宿した、高貴な紫と白の装甲に、黄金の手裏剣の意匠が印象的な力強くも美しい新たなフォームだ。

果たしてどのような力によってパワーアップを果たすのか? そして、聖シノビはどのような忍法、技を繰り出すのだろうか。

多和田任益＆財木琢磨が挿入歌を歌唱!

「神蔵蓮太郎／仮面ライダーシノビ」を演じる多和田任益と、蓮太郎の良きライバルであり仲間の「今生勇道／仮面ライダーハッタリ」を演じる財木琢磨が、本作の挿入歌を歌唱することが決定した。

TTFCオリジナル「仮面ライダーシノビ 最終忍POW!!!」

TTFCオリジナル「仮面ライダーシノビ 最終忍POW!!!」は、12月より東映特撮ファンクラブで配信開始。

出演

多和田任益(神蔵蓮太郎／仮面ライダーシノビ 役)

財木琢磨(今生勇道／仮面ライダーハッタリ 役)

橋本祥平(天草四郎時貞／ジェロニモ 役)

高田里穂(彩芽 役)

姜 暢雄(ガマノ師匠 役)

スタッフ

脚本：金子香緒里

監督：坂本浩一

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