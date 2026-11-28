毎週土曜あさ9時～テレ東系6局ネット発・世界同時期放送＆配信中のテレビシリーズ『ウルトラマンテオ』より、12月放送予定エピソード情報としてメインキャスト以外の登場キャラクターやゲスト出演者、あらすじ・場面写真が解禁された。

UTTF調査員として天文研究会と行動してきた志賀今日子(演：福島リラ)の正体がついに明かされる。テレビシリーズ完結に向け、いよいよ最終章に突入する『ウルトラマンテオ』に注目したい。

12月5日放送：第21話「抵抗」

港湾地域に現れたタッコングに対応するためプッチーのもとに向かう今日子。ところが、部屋のドアが開かない…。

風邪を引いたプッチーを連れ出して戦わせた今日子のことが許せない天文研究会メンバーがドアにバリケードを張り、籠城を始めたのだ!

お互いの考えをぶつけ合う天文研究会の面々と今日子。

その間にもタッコングによる被害が拡大するのを防ぐため、イブキは変身し立ち向かう!

登場キャラクター：オイル怪獣タッコング

脚本：継田 淳 ／ 監督：二宮 崇 ／ 特技監督：小串 遼太郎

12月12日放送：第22話「現れた侵略者」

「天文研究会とは関係を断つ」と言い放つ今日子。困惑とやるせない気持ちに苛まれるエマたちの一方で、今日子から驚きの言葉を投げかけられたイブキは、天文研究会と今日子の間に立たされ悩み苦しむ。

そんな時、ヴィアロガが現れて街で暴れ始めるが、徐々にその行動に異変が目立ち始めて…。

混沌を極める中、空が黒く染まり、未知の異星体が舞い降りる!

登場キャラクター：暴悪星獣ヴィアロガ・知的異星体ゼイノス星人

ゼイノス星人カルドーCV：木下 浩之

脚本：田辺 茂範 ／ 監督：辻本 貴則

12月19日放送：第23話「罠」

暗雲を割り、突如として地球に降り立ったゼイノス星人カルドー。

テオと巨大化プッチーを容易く翻弄して、不敵な笑みとともに撤退するのだった…。

宇宙人の脅威に世間が慌ただしくなる中、カンナが見つけた今日子に関する情報を手がかりに、真実に迫り始める天文研究会メンバー。

そして、ついに掴んだ事実をイブキに伝えるエマたちだが…!

ゲスト出演：片桐 仁

登場キャラクター：暴悪星獣ヴィアロガ・知的異星体ゼイノス星人

ゼイノス星人カルドーCV：木下 浩之

脚本：三浦 有為子 ／ 監督：辻本 貴則

12月26日放送：特別総集編「またまた超時空からこんにちは」

無数に広がるパラレルワールド。その一つで、最後の奇跡が起きようとしていた…。赤い球が三度現れて、エーコの近況を尋ねる。これまでのテオの物語から考えたことを活かそうとしたが、相変わらずの状況にいるエーコ。そしてやはり、どうやらテオの物語の続きが気になるようで…。 はたしてエーコは、テオや天文研究会の物語から、最後の学びを得られるのか!?

出演：大熊 杏優 ・ 柄シャツ男(声の出演)

登場キャラクター：赤い球・迷子珍獣ハネジロー

構成：継田 淳 ／ 演出：秦 敏樹

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京