“赤いヒーロー”が活躍し、あらゆる世界が次元を超えて交差する東映の特撮映像シリーズ『PROJECT R.E.D.(超次元英雄譚：Records of Extraordinary Dimensions)』より、東映特撮ファンクラブ(TTFC)だけのスペシャル企画『PROJECT R.E.D.超次元英雄譚 TTFC次元スペシャルトーク』がスタートする。

同企画では、シリーズ作品である『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』と、『角醒ハンター オメガホーン』それぞれからキャストが1人ずつクロスオーバーし、作品を代表してここでしか聞けないトークを繰り広げる。

第1弾は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』から「天羽琉唯」役の入山杏奈と、『角醒ハンター オメガホーン』から「飛導のバーサー」役の光宗 薫によるスペシャル対談。11月8日10時より、TTFC会員見放題で配信する。

本企画は本日より5週連続、毎週日曜日10：00に配信予定。第2弾以降も、両作品から魅力あふれるキャスト陣が続々と登場するという。

第1弾、入山杏奈×光宗薫の見どころ

スタッフから提示された“2人の共通点”を当てる考察トークでは、「たくさん共通点があるはず!」とお互いを見合う2人だが、果たしてスタッフが提示する共通点に辿り着けるのだろうか。

また、10代の頃から知り合いだった2人の「初めて会ったときのエピソード」や、お互いのオリジナルネームを考案するワンシーンも。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の「ギャバンネーム(ギャバン〇〇)」、『角醒ハンター オメガホーン』でお馴染みの「ハンターネーム(〇〇の〇〇)」をそれぞれ考案し合うため、今回の対談やお互いが知る個性を踏まえ、入山杏奈が光宗薫の「ギャバンネーム」を、光宗薫が入山杏奈の「ハンターネーム」を発表するが、収録現場に衝撃が走った「〇〇の杏奈」とは……?

『PROJECT R.E.D.超次元英雄譚 TTFC次元スペシャルトーク』

『PROJECT R.E.D.超次元英雄譚 TTFC次元スペシャルトーク』は、東映特撮ファンクラブ(TTFC)にて、5週連続で毎週日曜日10時より配信する。

第1弾：入山杏奈 × 光宗薫：本日11月8日10時より見放題配信!

第2弾：11月15日10時より配信開始(予定)

第3弾：11月22日10時より配信開始(予定)

第4弾：11月29日10時より配信開始(予定)

第5弾：12月6日10時より配信開始(予定)

今後の参加キャスト

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』キャスト(五十音順):赤羽流河、有坂心花、角心菜、安井謙太郎

『角醒ハンター オメガホーン』キャスト(五十音順):糸瀬七葉、小西詠斗、桜庭大翔、田鶴翔吾

各回の組み合わせはそれぞれの配信開始時に解禁する。

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