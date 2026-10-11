12月11日より新宿バルト9ほかにて期間限定上映、2027年6月9日にBlu-ray&DVD発売するVシネクスト「超宇宙刑事ギャバン インフィニティVSライヤ」より、本予告、本ポスタービジュアルが解禁された。さらにイントロダクションとあらすじを更新、本作の全貌が続々と明らかになる。

ギャバン・エタニティに蒸着する人物は…

「運命が燃えた日」というナレーションと怜慈の「御蔭哲真が見た未来を、俺も見に行く」というセリフから始まる本予告。本作で御蔭哲真が闇へと堕ちるキッカケとなった「ビスカトニック星団事件」の真相を描くことが分かりる。怜慈を待ち受けていたのは、反政府組織「サバイバーズ」のニトクリス(演：えなこ)、ランディ(演：長妻怜央)、カーター(演：辻凌志朗)の3人。彼らは10年前に起った「ビスカトニック星団事件」の生き残りであることが明らかに。予告後半では、「討つべきはデス・ギャバン」と言い切る駆無と、「御影哲真を救いたい」と願う怜慈が、それぞれの信じる正義をぶつけ合うことが想起される。

さらに本予告の後半では、デス・ギャバンを前に、ギャバン・インフィニティとギャバン・エタニティが共闘する場面が描かれる。ラストには、ギャバン・エタニティに蒸着するのが、殉職したはずの我藤泰斗(演:藤本隆宏)であることも明らかに。本予告だけでも見どころ満載の映像だ。

また、本予告で流れる主題歌は、7ORDERが本作のために書き下ろした「Feeling your Dream」だ。

併せて、本ポスタービジュアルを解禁。中央でギャバン・インフィニティ＝弩城怜慈とギャバン・ライヤ＝風波駆無が逆方向を向くようにデザインされ、画面がくっきりと二分された構図で、タイトルどおり「インフィニティVSライヤ」を印象づけるビジュアルだ。また周りにはゲストキャストのサバイバーズの3名や、ギャバン・エタニティ＝我藤泰斗、デス・ギャバン＝御蔭哲真、哀哭院刹那(演：赤羽流河)、祝喜輝(演：角心菜)の姿もあり、TVシリーズのその後を描くにふさわしてビジュアルと言えるだろう。

Introduction

新時代の英雄譚「PROJECT R.E.D.」!

その第1弾作品『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は大きな反響を呼び、第2弾『角醒ハンター オメガホーン』へとバトンが渡された。

今回のＶシネクストで語られるのは、テレビシリーズ『超ギャバン』最終回で残されていた謎!

弩城怜慈のギャバリオントリガーは、なぜ宇宙空間に漂っていたのか?

デス・ギャバンは、なぜ闇に堕ちたのか……!?

ギャバン・インフィニティ、ギャバン・ライヤ、そしてギャバン・エタニティが、惑星アルカムを舞台に、史上最大の激闘を展開する!!

ストーリー

デス・ギャバンは、なぜ闇に堕ちたのか。その謎を解き明かすため、ギャバン・インフィニティ＝弩城怜慈は、惑星アルカムへと向かった。

宇宙の歴史においても、最大・最悪の被害を生じさせたといわれる、10年前の「ビスカトニック星団事件」で、いったい、何がデス・ギャバン＝御蔭哲真の心を変えてしまったのか?

惑星アルカムで怜慈の前に立ちはだかったのは、反政府組織・サバイバーズの若者たち。

サバイバーズとは文字通り、10年前の惨劇の渦中で「生き延びた者」。

彼らの特殊な能力によってピンチに陥った怜慈の前に、次元を超えて、ギャバン・ライヤ＝風波駆無が駆けつける。

惨劇を繰り返そうとするサバイバーズと、再び現れたデス・ギャバン。

彼らの暴走する怒りさえも預かろうとする怜慈と、その姿勢に反発する駆無。

時代を超えて「ギャバン」が向き合ってきた“正義”をめぐる激闘。

そこへ、殉職したはずの我藤泰斗が現れ、ギャバン・エタニティへと蒸着する……!

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