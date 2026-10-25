毎週日曜午前9：30～10：00にテレビ朝日系24局にて放送中の、【PROJECT R.E.D.】第2弾『角醒(かくせい)ハンター オメガホーン』より、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』との番組のクロスオーバービジュアルが2週連続で公開される。また、先代キャプテン・オメガホーンの声を演じるキャストも解禁された。

ついに『超ギャバン』とクロスオーバー!

10月25日放送の『角醒ハンター オメガホーン』第14話では、ハンターたちの世界に突如現れた魔空空間から人々を救うため、鉄壁のレイジがギャバン・インフィニティに蒸着。並び立つ作品がクロスオーバーしていく「PROJECT R.E.D.」の本領発揮ともいえるクロスオーバーの開始に新たなビジュアル『目指せ!角醒の地!』が解禁された。

はるか前方を見据えるキャプテンと炎角。キャプテンが追い求めていた石板の完成形の前には先代キャプテン・オメガホーンが声を上げていて、その背後には、鎧をまとい、二本足で立ち上がった炎角の姿が……? 他のハンターたちも、まるでそれぞれのエゴの先を見据えるかのように、配置されている。

さらに、ビジュアル内にいる謎の存在、超古代に人々を導いていた「先代キャプテン・オメガホーン」の声を演じるのが、小野賢章であることも発表。先代キャプテン・オメガホーンが物語にどのように関わってくるのか、また、現キャプテン・オメガホーンである炎のシャウトのエゴが行き着く先とは? ますます盛り上がる【PROJECT R.E.D.】シリーズ、今後の『角醒ハンター オメガホーン』の展開に注目だ。

なお、11月1日には、クロスオーバービジュアルの第2弾も公開される予定だという。

『超ギャバン外伝』の最終話が配信開始! 11月1日にはウォッチパーティーも

テレビシリーズの最終回後を描くミニドラマシリーズ『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 外伝』、最終話「方舟」が配信開始となった。

地球侵略を企てたセオリツを逮捕した哀哭院刹那のもとに、「赤いアークギャバリオン」が飛来する。かつて伊達大佐とアギが目撃し消失していた謎の機体。そこに乗っていたのは!? 果たして時空を超えるカギは見つかるのか? 放送中の『角醒ハンター オメガホーン』の物語ともクロスオーバーしていく『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 外伝』は、YouTube(PROJECT R.E.D.チャンネル) にて全4話が配信中だ。

また、ギャバン・インフィニティの復活を記念し、「『超ギャバン』ダイジェスト一挙配信!」と称して、TVシリーズ「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」各話ダイジェストを11月1日9:30からYouTube(PROJECT R.E.D.チャンネル)プレミア配信にて一挙配信する。

さらに、YouTube(PROJECT R.E.D.チャンネル)にて、【SP生ドキュ撮】「『超ギャバン』ダイジェスト一挙配信!」ウォッチパーティー!の生配信が決定。11月1日9:30からYouTube(PROJECT R.E.D.チャンネル)にてプレミア配信される「『超ギャバン』ダイジェスト一挙配信!」を視聴しながらキャスト＆プロデューサーで語り合うYouTube生配信だ。

事前に視聴者からのギャバい質問も募集し、当日は視聴者もYouTubeのコメントでウォッチパーティーに参加できる生配信番組。キャストたちと一緒に「超ギャバン」TVシリーズを楽しく振り返る。

【SP生ドキュ撮】「『超ギャバン』ダイジェスト一挙配信!」ウォッチパーティー