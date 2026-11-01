毎週日曜午前9時30分に放送中の『角醒ハンター オメガホーン』より、前作『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』とのクロスオーバービジュアル第二弾が公開された。

鉄壁のレイジではなく、弩城怜慈の姿が

10月25日放送の第14話で、前作『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の主人公ヒーロー、ギャバン・インフィニティが登場するという熱すぎる展開で、大熱狂を巻き起こした。

「PROJECT R.E.D.」シリーズならではの盛り上がりを見せる中、予告されていた新ビジュアルの第2弾『終滅を超える――』が公開された。トリガーを構えているのは、鉄壁のレイジではなく、弩城怜慈。見覚えのある姿とは異なるスタイルの刹那や、トリガーではなく角醒器を構えている喜輝と寿。駆無やデス・ギャバンの登場もほのめかされ、後ろには新装備をドッキングしたコスモギャバリオンGC-Rの姿も。さらに、コピーに書かれている「終滅」とは何を意味するのだろうか。

このビジュアルは、先週公開されたクロスオーバービジュアル第1弾「目指せ!角醒の地!」とリンクした構図になっており、つなぎ合わせることで見えてくるものもありそうだ。

『オメガホーン』スペシャルPV2種が公開

また、YouTube「PROJECT R.E.D.チャンネル」にて『角醒ハンター オメガホーン』のスペシャルPVが2種類公開された。放送中の『角醒ハンター オメガホーン』の新たな展開に備えて、これまでのハンターたちのバトルや冒険を振り返るスペシャルPV「まるわかりダイジェスト!」と「ハンター＆角獣紹介!」の2本で、11月8日の新展開に向け備えよう。