円谷プロダクション(以下 「円谷プロ」)は、新作映画『劇場版ウルトラマンテオ 逆襲のメネシアス』を、2027年2月23日に公開する。
日本時間毎週土曜あさ9時からテレ東系列発、世界同時期放送・同時期配信中の最新TVシリーズ『ウルトラマンテオ』の新作映画を、来年2月23日より全国で公開する。
作品タイトルにもその名を刻む新キャラクター、テオを狙う刺客「メネシアス」と、新怪獣「アレイメガス」の情報とともに、特報映像も公開。また、スペシャルゲストキャスト・笠松将のコメントも到着した。
新キャラクター
武勇戦士 メネシアス
身長45 メートル・体重38,000トン
滅ぼされたテオの故郷の星「H12」。テオと同じくこの星から生き残った巨人。戦いで傷ついたイブキの前に現れ、何らかの強烈な恨みを晴らすべく、テオに復讐の刃を向ける。
融合超星獣 アレイメガス
身長52 メートル・体重46,000トン
星から星へと暴れ回り、最後にすべてを結晶化させてしまう、恐ろしい形相をした兇暴な宇宙怪獣。
桧垣マミヤ(演・笠松 将)
主人公たちが物語を織りなす舞台、明心大学・獣医学部へ、美濃部教授(演：マキタスポーツ)を慕ってはるばる海外からやって来た生物学の研究者。怪獣と実際に向き合った貴重な知見を持つ美濃部教授とともに「怪獣研究ゼミ」を開講し、主人公・光石イブキ(演：岩崎碧)ら天文研究会メンバーを加えて、怪獣の研究を始める。
笠松 将コメント
15年間芝居をしてきた中でヒーローものに縁はなかった僕ですが、幼少期は、ウルトラマンのパジャマを着てよく遊んでいました。個人的な僕のヒーローはウルトラセブンとティガです。
今回『劇場版ウルトラマンテオ 逆襲のメネシアス』でウルトラマンシリーズ60周年の記念すべき作品に参加でき、とても光栄です。
大きなスクリーンで、ファンの皆さま、そして子供たちに会えるのが今からとても楽しみです。
作品概要『劇場版ウルトラマンテオ 逆襲のメネシアス』
ストーリーや上映劇場、入場者プレゼントや前売り券情報などは後日発表。
- 劇場公開日:2027年2月23日(火・祝)
- 出演:岩崎碧 神谷天音 中田乃愛 上村侑 森本竜馬・笠松将・福島リラ／マキタスポーツ
- 製作:ウルトラマンテオ特別編製作委員会
- 配給:バンダイナムコフィルムワークス・円谷プロダクション
(C)円谷プロ (C)ウルトラマンテオ特別編製作委員会