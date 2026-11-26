円谷プロダクション(以下 「円谷プロ」)は、新作映画『劇場版ウルトラマンテオ 逆襲のメネシアス』を、2027年2月23日に公開する。

日本時間毎週土曜あさ9時からテレ東系列発、世界同時期放送・同時期配信中の最新TVシリーズ『ウルトラマンテオ』の新作映画を、来年2月23日より全国で公開する。

作品タイトルにもその名を刻む新キャラクター、テオを狙う刺客「メネシアス」と、新怪獣「アレイメガス」の情報とともに、特報映像も公開。また、スペシャルゲストキャスト・笠松将のコメントも到着した。

新キャラクター

武勇戦士 メネシアス

身長45 メートル・体重38,000トン

滅ぼされたテオの故郷の星「H12」。テオと同じくこの星から生き残った巨人。戦いで傷ついたイブキの前に現れ、何らかの強烈な恨みを晴らすべく、テオに復讐の刃を向ける。

融合超星獣 アレイメガス

身長52 メートル・体重46,000トン

星から星へと暴れ回り、最後にすべてを結晶化させてしまう、恐ろしい形相をした兇暴な宇宙怪獣。

桧垣マミヤ(演・笠松 将)

主人公たちが物語を織りなす舞台、明心大学・獣医学部へ、美濃部教授(演：マキタスポーツ)を慕ってはるばる海外からやって来た生物学の研究者。怪獣と実際に向き合った貴重な知見を持つ美濃部教授とともに「怪獣研究ゼミ」を開講し、主人公・光石イブキ(演：岩崎碧)ら天文研究会メンバーを加えて、怪獣の研究を始める。

笠松 将コメント

15年間芝居をしてきた中でヒーローものに縁はなかった僕ですが、幼少期は、ウルトラマンのパジャマを着てよく遊んでいました。個人的な僕のヒーローはウルトラセブンとティガです。

今回『劇場版ウルトラマンテオ 逆襲のメネシアス』でウルトラマンシリーズ60周年の記念すべき作品に参加でき、とても光栄です。

大きなスクリーンで、ファンの皆さま、そして子供たちに会えるのが今からとても楽しみです。

作品概要『劇場版ウルトラマンテオ 逆襲のメネシアス』

ストーリーや上映劇場、入場者プレゼントや前売り券情報などは後日発表。

劇場公開日:2027年2月23日(火・祝)

出演:岩崎碧 神谷天音 中田乃愛 上村侑 森本竜馬・笠松将・福島リラ／マキタスポーツ

製作:ウルトラマンテオ特別編製作委員会

配給:バンダイナムコフィルムワークス・円谷プロダクション

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンテオ特別編製作委員会