毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系24局で放送中の『角醒(かくせい)ハンター オメガホーン』より、10月25日に第14話「守り抜け!ハンターVS機炎角!」が放送された。同回では、鉄壁のレイジがギャバン・インフィニティに蒸着。【PROJECT R.E.D.】第一弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』との本格的なクロスオーバーに、SNSでは興奮の声が寄せられた。

※以下、『角醒ハンター オメガホーン』第14話「守り抜け!ハンターVS機炎角!」の内容に触れています。

『角醒ハンター オメガホーン』第14話「守り抜け!ハンターVS機炎角!」

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』に続く【PROJECT R.E.D.】第2弾として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系24局で放送中の『角醒ハンター オメガホーン』。

第14話では、インボカの町名主・ウォーラン(松田賢二)が起動した謎のメカ角獣が動き出し、イバル連合の城下町が危機にさらされる。侵入を食い止めようとする飛導のバーサー(光宗薫)と砕厄のゲンノウ(桜庭大翔)も破られ、イバル(田鶴翔吾)が立ち向かう中、駆け付けるシャウト(楢原聖)たち。そして銀河連邦警察の大佐(松永有紘)とアギ(有坂心花)の前に再び姿を現した鉄壁のレイジ(長田光平)は……。

まもなく #角醒ハンターオメガホーン 第14話が放送するぞ📢 レイジとキャプテン・オメガホーンが共闘✊ #超ギャバン の大佐とアギちゃんも合流！ 炎角が壁角と王炎合身🔥 カッコいい🤩 放送後は新情報解禁も待っているぞ😼 (おうえんかく) https://t.co/lpVnn55bVE — 角醒ハンター オメガホーン／PROJECT R.E.D.シリーズ【東映公式】 (@ProjectRED_Toei) October 25, 2026

大佐とレイジがついに再会

前回の第13話「来たれ! 異世界の来訪者!」では、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』から登場する伊達大佐とアギが、タイムジャンプ技術で『オメガホーン』の世界に現れ、姿を消した「弩城怜慈」を探していた。シャウトたちと共に行動する中で、イバル連合のハンターとなったレイジを見つけた大佐は、再会を喜ぶより先に彼を殴るという行動に。

『超ギャバン』で弩城怜慈とともに戦った大佐だからこその行動に、SNSでは「ついに再会からの殴る!」「レイジが大佐とアギちゃんとの再会を果たすのもギャバインファンには感涙ものだった…」といった声が寄せられた。

鉄壁のレイジから弩城怜慈へ「戻ってきたああああ!」

そして終盤、絶炎角によって魔空空間が発生。大佐からギャバリオントリガーを受け取ったレイジは前髪を上げ、ついにギャバン・インフィニティへ「蒸着」!

『オメガホーン』の世界に降り立ったギャバン・インフィニティ、そして久々の蒸着の瞬間に、SNSでは「前髪をかき分けた瞬間に一瞬で弩城怜慈に戻る」「鉄壁のレイジではなく弩城怜慈に戻った感じがして泣きそう…」とのコメントが続々。公式Xも「#おかえり弩城怜慈」とハッシュタグをつけ、蒸着シーンの画像を添えたポストを投稿した。

同日にクロスオーバービジュアルも公開。『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』と『角醒ハンター オメガホーン』、2つの物語が交わり合い、大きく動き出す展開となった。