“絶望系アニソンシンガー”ReoNaが、2027年2月3日(水)にリリースする自身初のベストアルバム、ReoNa ANIME & GAME SONG BEST ALBUM『ハロー、アンハッピー -青-』に収録される新曲「あの頃死んでしまわなくてよかった」が、2026年12月10日(木)0:00より各音楽配信サービスにて先行配信されることが決定した。

ReoNa ANIME & GAME SONG BEST ALBUM 『ハロー、アンハッピー -赤-』『ハロー、アンハッピー -青-』は、2018年8月にソロデビューして以降担当したアニメのOP、EDテーマをはじめ、ゲームのテーマソング、挿入歌、作品イベントのテーマソングなどを網羅した内容となっている『ハロー、アンハッピー -赤-』『ハロー、アンハッピー -青-』の2タイトルで構成され、コンプリートBOXを含む全5形態でリリースされる。

今回先行配信が決定した「あの頃死んでしまわなくてよかった」は、『ハロー、アンハッピー -青-』に収録される新曲。2027年2月3日(水)のベストアルバム発売に先駆け、12月10日(木)0:00より各音楽配信サービスにて配信がスタートする。

また、10月28日(水)21:00に、ReoNa official YouTube channelにて、初のベストアルバム『ハロー、アンハッピー -赤-』『ハロー、アンハッピー -青-』の収録曲を発表する動画が公開された。

【収録曲公開】ReoNa ANIME & GAME SONG BEST ALBUM 『ハロー、アンハッピー』

ベストアルバム特設サイトでは、収録曲の手がかりとなるキャッチコピーや「ReoNa's ヒント」を先行して公開。本映像では、その答え合わせとして収録曲が一曲ずつ明らかになった。

【ReoNa ANIME & GAME SONG BEST ALBUM『ハロー、アンハッピー - 赤 -』 収録曲】

1. SWEET HURT (テレビアニメ『ハッピーシュガーライフ』エンディングテーマ)

2. GG (アニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインⅡ』OPテーマ)

3. CLUTCH! (「ぱちんこ eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」搭載曲)

4. 生命線 (ゲーム『月姫 -A piece of blue glass moon-』主題歌)

5. Scar/let (ゲーム『ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス』オープニングテーマ)

6. VITA (家庭用ゲーム「ソードアート・オンライン Last Recollection」主題歌)

7. Lost (ゲーム『月姫 -A piece of blue glass moon-』アルクェイドルートエンディングテーマ)

8. シャル・ウィ・ダンス？ (テレビアニメ『シャドーハウス 2nd Season』オープニングテーマ)

9. Amore (TVアニメ「きみが死ぬまで恋をしたい」オープニング主題歌)

10. カナリア (テレビアニメ『ハッピーシュガーライフ』挿入歌)

11. Alive (テレビアニメ『アークナイツ【黎明前奏/PRELUDE TO DAWN】』オープニングテーマ)

12. End of Days (TVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』オープニングテーマ)

13. Till the End (『ソードアート・オンライン』原作小説刊行10周年テーマソング)

14. 私たちの讃歌 (家庭用ゲーム『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』主題歌)

15. 新曲 ※詳細は後日発表

【ReoNa ANIME & GAME SONG BEST ALBUM『ハロー、アンハッピー - 青 -』 収録曲】

1. ANIMA (テレビアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』オープニングテーマ)

2. forget-me-not (テレビアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション』エンディングテーマ)

3. R.I.P. (テレビアニメ『アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】』エンディングテーマ)

4. Wake Me Up (『パチスロ ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』搭載曲)

5. Untitled world (ゲーム『明日方舟』1stアニバーサリー主題歌)

6. 生命換装 (TVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』最終話エンディングテーマ)

7. 虹の彼方に (テレビアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション』挿入歌)

8. Runaway (アークナイツ5周年記念曲)

9. Weaker (新宿ダンジョン攻略体験施設 THE TOKYO MATRIX『ソードアート・オンライン ーアノマリー・クエストー』主題歌)

10. ないない (テレビアニメ『シャドーハウス』エンディングテーマ)

11. Lv.1 職業：人間 (アニメ「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」エンディング主題歌)

12. ガジュマル 〜Heaven in the Rain〜 (テレビアニメ『シャングリラ・フロンティア〜クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす〜』第2クールエンディングテーマ)

13. ジュブナイル (ゲーム『月姫 -A piece of blue glass moon-』シエルルートテーマソング)

14. Believer (ゲーム『月姫 -A piece of blue glass moon-』シエルルートエンディングテーマ)

15. Debris (ゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』テーマソング)

16. あの頃死んでしまわなくてよかった ※新曲

さらに、コンプリートBOX『ハロー、アンハッピー - 赤・青 -』に封入される【BEST ALBUM「ハロー、アンハッピー」オリジナルビッグTシャツ】の絵柄も公開された。

Tシャツには、ReoNaがこれまでリリースしてきた歴代のジャケット写真を使用。16枚のジャケットをあしらった、初のベストアルバムならではの特別なデザインとなっている。

BEST ALBUM「ハロー、アンハッピー」オリジナルビッグTシャツ

コンプリートBOXには、『ハロー、アンハッピー -赤-』『ハロー、アンハッピー -青-』の2枚のCDに加え、LIVE & DOCUMENTARY『シマユイあまみ』を収録したBlu-rayや「BEST ALBUM「ハロー、アンハッピー」オリジナルビッグTシャツ」などが同梱される。

ReoNaは現在、コンサートホールツアー「ReoNa Concert Tour 2026 “De -静脈-”」を開催中。2027年2月3日(水)には初のベストアルバムをリリースし、3月6日(土)・7日(日)には自身過去最大規模となる「ReoNa ANIME & GAME スーパーベストコンサート at ぴあアリーナMM」を開催する。

デビュー9年目を迎え、さらなるステージへと歩みを進めるReoNaの今後の展開にも注目したい。