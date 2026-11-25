東北新社は、同社が制作する特撮テレビドラマ「牙狼＜GARO＞」シリーズのファンへ向けて、日頃の感謝を届ける毎年恒例の企画「金狼感謝の日」を、2026年11月20日(金)より開始した。

11月23日の「勤労(きんろう)感謝の日」にちなみ名付けられた本企画。今年の「金狼感謝の日 2026」では、「いらすとや」とコラボした東京駅での期間限定ポップアップショップの開催に加え、『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』Blu-ray BOXや最新グッズのお披露目、さらに公式YouTube上での『牙狼＜GARO＞ ハガネを継ぐ者』セレクション配信など、オフライン・オンライン両軸での豪華企画が実施される。

「牙狼×いらすとや ポップアップ」が東京駅で期間限定オープン

11月20日(金)から、東京駅キャラクターストリートにて「牙狼×いらすとや ポップアップ＠東京駅」が開催された。牙狼シリーズとして東京駅キャラクターストリートでのポップアップ開催は初となる。対象商品の購入者全員に、初披露となる「牙狼オリジナルデザインショッパー」をプレゼント。さらに5,000円(税込)以上購入すると、先着で「牙狼×いらすとや限定ブロマイド」が配布される。

■「牙狼×いらすとや ポップアップ＠東京駅」開催概要

会期：2026年11月20日(金)〜12月3日(木)

営業時間：10:00～20:30 ※最終日は18:00まで

会場：東京駅一番街 東京キャラクターストリート1F「One Spot」(八重洲北口)

購入特典：

①対象商品の購入者全員：牙狼オリジナルデザインショッパー

②5,000円(税込)以上の購入者(先着)：牙狼×いらすとや限定ブロマイド

※限定ブロマイドはなくなり次第終了となる。

※会計を分けることはできない。

※限定ブロマイドは1会計につき1枚、ランダムでの配布となる。

『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』待望のBlu-ray&DVD化 11月20日(金)予約受付開始

TVシリーズ『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』のBlu-ray＆DVDの予約受付を、11月20日(金)より開始。「牙狼＜GARO＞ショップ」にて実施される予約特典キャンペーンのほか、各種サイトオリジナル特典が用意されている。「牙狼＜GARO＞ショップ」で期間内に申し込むと、限定特典として「黄金騎士ガロ翔 ホログラムステッカー」がプレゼントされる。

初代『牙狼＜GARO＞』(2005)デザインの非売品オリジナルクリアファイルが当たる金狼感謝抽選キャンペーンを実施

期間中に「牙狼＜GARO＞ショップ」と「牙狼×いらすとや ポップアップ」の両方で買い物をした人の中から、抽選で3名に、初代「牙狼＜GARO＞」の非売品オリジナルクリアファイル」がプレゼントされる。

【キャンペーン概要】

購入・応募期間：2026年11月23日(月・祝)18:00〜12月17日(木)23:59

対象：「牙狼＜GARO＞ショップ」でのいずれかの商品購入と、「牙狼×いらすとや ポップアップショップ」での商品購入を、どちらも完了した人

特典：初代 「牙狼＜GARO＞」 オリジナルクリアファイル(抽選3名)

応募方法：期間中に「牙狼＜GARO＞ショップ」にて商品を購入(予約も含む)した人を対象に、応募フォームが送られる。「牙狼×いらすとや ポップアップ」のレシート画像を添付して応募。Xで「＃金狼感謝2026」を付けて投稿すると当選率がアップする。

「牙狼＜GARO＞ショップ」にて最新グッズ予約受付開始

【商品情報】

予約：11月22日(日)より「牙狼＜GARO＞ショップ」にて予約受付開始

発売日：2027年2月頃発送予定

商品名：

①ペーパーナイフ(魔戒剣)冴島鋼牙／価格：3,800円(税込)

②ペーパーナイフ(牙狼剣)／価格：4,100円(税込)

発売元・販売元：東北新社

パチンコ『e牙狼13 ハガネを継ぐ者』(Sansei R＆D)が2026年12月21日(月)に稼働開始

サンセイアールアンドディより、新機種「e牙狼13 ハガネを継ぐ者」が発売。2026年12月21日(月)に全国のホールにて稼働開始予定となっている。

テレビドラマ『牙狼＜GARO＞ ハガネを継ぐ者』の世界観を表現した最新遊技機が登場する。実機内には、本編の印象的な名シーンを多数収録。さらに、作中に登場する魔戒騎士「牙狼」「ハガネ」「ザンゴ」をはじめ、ホラーたちとの迫力溢れる新録映像を豊富に搭載している。

また、TVシリーズでOP/EDテーマを担当した「JAM Project」書き下ろしの新曲『光と闇のmonism』をタイアップ楽曲として新規収録。ファン必見の仕上がりとなった最新作「e牙狼13 ハガネを継ぐ者」を、ぜひホールにて体感したい。

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