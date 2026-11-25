玩具メーカー・ジーピーは、来年2027年4月より開催する日本最大のボードゲーム選手権「カタン日本選手権」のチケット販売を2026年11月27日(金)の昼12時からスタートする。

■カタン日本選手権とは

カタンを“遊ぶ場”、そしてカタンを“遊ぶ人”と出会う場として、「カタン日本選手権」が2012年からスタートした。

2026年、全国から1,532人が参加。参加者の約半数が初参加となり、大会のアンケートでは95％以上が「来年も参加したい」と回答した。

カタン日本選手権は、強さを競うだけの大会ではなく、自分の実力を試したい人、いつもとは違う人と対戦してみたい人、そして何より、もっとカタンを楽しみたい人のための大会となっている。

2027年はさらに規模を拡大し、2,000人規模で開催予定。初めての人も、毎年参加している人も、全国のカタンプレイヤーと一緒に楽しもう。

■2027年の特徴

・最大規模の関東大会を史上初の2日間開催と大きく拡大

・関東1日目の7/17は「初心者大会(エンジョイカタン)を同時開催

・「グループ割」：仲間との参加および新規参加の支援として設定

カタン日本選手権とは？ワイワイ盛り上がる、参加しやすいイベントへ。2026関東大会2026-2

1. 日時・場所

カタン日本選手権では、地区大会選出⇒決勝戦で日本代表1人を決定。参加希望者は、各地区大会にエントリーする。

【チケット】

・一般：2,200円(事前チケット制)

・4人グループ割：1人/2,000円(同じ学校内、同じ会社内を対象 ※小学生除く)

※チケット販売は2026年11月27日(金)正午より。詳細は特設サイトにて。

・中部地区大会：4月18日(日)

・東北地区大会：4月25日(日)

・北陸地区大会：5月15日(土) ※日程変更

・関西地区大会：6月13日(日)

・北海道地区大会：6月20日(日)

・中四国地区大会：6月20日(日)

・九州地区大会：7月4日(日)

・関東地区大会：7月17～18日(日) ※2日間開催

※7/17は「カタン初心者大会」を併催

・決勝戦：8月1日(日) 東京

【参加資格】

・カタンスタンダード版がプレイできること(熟練度合いは問わない)

・10歳以上(大会当日時点で10歳未満は参加できない)

※小学生は保護者付き添い

※プレイに支障がある人は途中棄権となる場合がある

2．新規参加支援：4人グループ割

1人参加は気後れするが、仲間と一緒なら参加してみようという人がかなり多く、アンケートからも、誰かと一緒に参加している人が非常に増えてきているという。

そんな新規参加のきっかけとして、グループ割を初めて設定。募集数に限りはあるが、ぜひ仲間を誘ってお得に参加してみよう。

※対象者：新規参加が含まれるグループを推奨

3. カタン初心者大会：2027年7月17日(土)

関東大会と同じ会場内、約1/3のスペースで「カタン初心者大会(エンジョイカタン)」を同時開催。これは優劣がつかないイベントだが、時間は本戦と同じスケジュールであるため、大会が初めての人への練習として、また勝ち負けを気にせずに、純粋にカタンを楽しみたい人などを対象として開催される。

この大会は、試合に勝利しても賞品はないが、ラッキー賞として抽選の景品が準備予定となっている。

4. 優勝者について：カタン世界選手権の派遣

決勝戦で優勝した日本代表は、世界50か国以上が参加する世界最大のボードゲーム選手権「カタン世界選手権」に派遣される。2年に1回のペースで開催され、前回は2025年4月にドイツ・シュツットガルトにて開催され、次回は2027年アメリカにて開催予定。日本からは2025年と2026年の代表2名を派遣して世界選手権を競う。

詳しい情報は特設サイトにて随時発信される。