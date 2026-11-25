アニメイトとセガが1年間にわたりセガグループのIPとのコラボレーションをするプロジェクトの第六弾として、『龍が如く』の新商品を11月21日から海外店舗にて販売する。また、同日よりオンリーショップ・フェア・グラッテを開催する。

本プロジェクトは、セガやグループ会社が持つ8つの世界的な人気IPについて、国内外のアニメイト計140以上の店舗にて展示やグッズ物販、グラッテコラボの展開などを通じて、作品の魅力をより身近に体感できる機会を創出する。

また、アニメイトの海外店舗にて2026年11月21日～12月13日まで「『Yakuza & Like a Dragon』アニメイトフェア」を開催。期間中、『龍が如く』関連商品を対象金額購入するごとに、特典が1枚プレゼントされる。

さらに、アニメイトロサンゼルスではフェアと同期間に【『Yakuza & Like a Dragon』オンリーショップ】を開催するほか、海外のグラッテ開催店舗でドリンクの上のクリームにキャラクターをプリントした“グラフィックラテ”と“アイシングクッキー”、“グラフィックアイス”を購入することができる。

今後もさまざまな作品とのコラボが開催されるので、詳細は続報を待ちたい。

フェア情報

■『Yakuza & Like a Dragon』アニメイトフェア

開催期間：2026年11月21日～12月13日

開催場所：アニメイト上海旗艦店、上海五角場、広州、成都、北京、杭州、厦門、ホンデ、釜山、チャムシルロッテ、台北、台中、高雄、香港、クアラルンプール、バンコク

開催内容：期間中、『龍が如く』関連商品を対象金額購入するごとに、特典を1枚プレゼント

特典内容：特典ブロマイド(全10種)

※絵柄は選ぶことができない。

オンリーショップ情報

■『Yakuza & Like a Dragon』オンリーショップ

開催期間：2026年11月21日～12月13日

開催場所：アニメイトロサンゼルス

グラッテ情報

開催期間：2026年11月21日～12月13日

開催場所：アニメイト上海旗艦店、成都、杭州、北京、厦門、台北、バンコク、ホンデ、クアラルンプール、香港

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がある。

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