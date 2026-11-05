サミーは、11月1日のエイリやんの誕生日を記念し、名古屋の人気台湾料理店「矢場味仙」とのコラボを、2026年11月1日(日)～11月30日(月)の期間限定で実施している。

■コラボ概要

名古屋の人気台湾料理店「矢場味仙」と、サミーのプレミアムキャラクター「エイリやん」による期間限定コラボレーションを実施。期間中は、本コラボ限定のスペシャルコラボメニューが販売されるほか、オリジナルノベルティが付属する特別セットメニューを用意。また、オリジナルグッズが当たるSNSキャンペーンも開催され、コラボをさらに盛り上げる。

さらに、来店すると、期間中1会計につき1枚、ここでしか手に入らないオリジナルステッカーがプレゼントされる。「矢場味仙」と「エイリやん」の特別なコラボレーションを、ぜひこの機会に楽しんでみたい。各詳細は特設サイトにて。

【開催期間】

2026年11月1日(日)～2026年11月30日(月)

【開催場所】

・台湾料理 矢場味仙(愛知県名古屋市中区大須)

・矢場味仙東京 渋谷店(東京都渋谷区道玄坂)

「エイリやん」×「矢場味仙」コラボメニュー

●グリーン台湾ラーメン「エイリやん」

矢場味仙の名物「台湾ラーメン」に、エイリやんの世界観をプラスした期間限定メニュー。ニラや青唐辛子などを加え、エイリやんをイメージした鮮やかな緑をアクセントに。定番の台湾ラーメンをさらに刺激的に仕上げた、コラボならではの一杯。

●エイリやんの大好物！グリーン麻婆豆腐

エイリやんの好物である“豆腐”にちなんで誕生した、期間限定の麻婆豆腐。ニラや青唐辛子などの緑を取り入れ、エイリやんらしいカラーリングに仕上げられている。見た目のインパクトはもちろん刺激的な辛さがやみつきに！

●エイリやんの瓶チューセット

矢場味仙を代表するアルコール飲料「瓶チュー」を3本楽しめるコラボ限定セット。期間中、このセットを注文すると、オリジナルの「アクリルボトルマーカー」がプレゼントされる。ここでしか手に入らない限定アイテムと一緒に、特別な乾杯を楽しもう。

※アクリルボトルマーカーは数量限定のため、なくなり次第配布終了となる。

■Xキャンペーン

コラボを記念し、本コラボ限定のオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施。応募は、サミー公式Xアカウントをフォローのうえ、対象のキャンペーン投稿をリポストするだけで完了。

さらに、「矢場味仙」での食事写真を添えて引用リポストすると、当選確率がアップする。プレゼント賞品は期間ごとに異なり、第1弾となる2026年11月1日(日)から11月15日(日)までは、本コラボ限定のオリジナルれんげをプレゼント。続く第2弾となる11月16日(月)から11月30日(月)までは、オリジナルTシャツがプレゼントされる。

■店舗限定ノベルティ

コラボ期間中、「矢場味仙」と「エイリやん」のコラボを記念したオリジナルステッカーが、来店者へ1会計につき1枚プレゼントされる。

さらに、台湾料理矢場味仙 近隣のパチンコホールにて、本コラボキャンペーンのチラシを設置。対象チラシを台湾料理矢場味仙の店頭で提示すると、通常のステッカーとは異なるスペシャルステッカーがプレゼントされる。

※ステッカーはいずれも数量限定のため、なくなり次第配布終了となる。

※矢場味仙東京 渋谷店ではスペシャルステッカーの配布は実施されない。